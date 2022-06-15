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台南藍晒圖調酒師獲國際大賽冠軍 以珍珠奶茶為靈感
台南藍晒圖文創園區「酣呷餐酒館」老闆余瀚為 Nono近日獲得「2022Diageo World Class 調酒大賽」台灣區冠軍，9月將前往澳洲參加國際決賽。
台南市文化局表示，Diageo World Class世界頂尖調酒大賽被譽為「調酒比賽中的奧斯卡」，因其賽制嚴謹、考題困難，參賽者需同時具備酒類知識、調酒技術及個人創意，為目前台灣調酒屆最重要且最大型比賽。本次余瀚為自500多位參賽者中脫穎而出，為首度有來自台南的調酒師取得台灣區冠軍。
World Class調酒大賽決賽主要分4大關卡，項目包括創意調酒、佐餐酒、經典調酒、限時調酒等。余瀚為發揮對於台灣文化及特產的觀察及創意，在賽程中創造幾款特殊調酒。
其中「快樂成人餐」仿速食餐廳常見的快樂兒童餐，以龍舌蘭為基酒，強調入口的空氣感，清爽而愉悅。搭配透明糖罩及以馬鈴薯烘烤而成之透明薯條，整體呼應快樂兒童餐的視覺造型。
另外也在賽程中創造出兩款high ball，皆以台灣特色出發，一款「tree tobar」利用檳榔為靈感，搭配台灣所產之可可、野薑花及粉紅胡椒。一款「keep sparkling」則以近年在各國流行的珍珠奶茶為發想。
余瀚為表示，自己是在經營餐酒館後才開始學調酒，到現在大概也僅4年時間，這次能獲得冠軍實在非常開心，特別自己是首位來自台南的冠軍，意義非凡。
文化局表示，同樣來自酣呷餐酒館調酒師劉奎麟獲得同一比賽單項最高分，成績斐然。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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