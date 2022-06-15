環球A19挺樂天桃猿 送美食金、百元看電影4大優惠應援

Global Mall環球購物中心持續推動「運動在地生活圈」力挺體育賽事，連續超過三年與主場位於桃園棒球場的樂天桃猿隊合作，現在正值棒球季開打，桃園A19推出「強棒應猿四重奏」，樂天桃猿隊出賽當日推出「限時回饋滿3,000送300」助戰、合照加油送美食金、主場日集結30家休閒服飾、餐飲品牌推優惠5折起、會員憑當日票根可享100元看電影優惠。同時，線上「環球Online」也有運動品牌超值優惠，消費滿500元輸入優惠碼現折100元。

環球購物中心全台據點即有兩家商場即位於桃園，桃園A19更是鄰近桃園棒球場，現在正值棒球季，本季樂天桃猿隊戰績持續領先，同位於機捷桃園體育園區站的Global Mall桃園A19全力支持樂天桃猿隊挺進季冠軍，只要逢樂天桃猿隊主場日，A19館內專櫃同仁將換上樂天桃猿棒球服，一起集氣加油。

為回饋球迷，桃園A19即日起至6月30日推出「強棒應猿四重奏」好康，包括「出賽限時滿額贈」樂天桃猿隊出賽當日(主客場皆包括)推指定櫃位單筆消費滿3,000元送300元電子商品禮券；「加油送美食金」環球會員與館內球員或樂天女孩立牌合照上傳FB，即可兌換50元美食購物金，單筆滿250元即可抵，每會員每日限兌換一次。

「主場同慶5折起」樂天桃猿隊主場當日，還加碼集結30家休閒服飾、餐飲品牌推優惠5折起或滿額贈，包括鹿角巷、小樽手作珈琲、星悅新加坡料理、Shock燒肉、藏王日式食堂、柚子花花、adidas+adidas Originals、SKECHERS+New Balance、ROOTS生活館等；「主場日100元看電影」，環球會員憑樂天桃猿隊主場球賽當日票根，即可至服務台以100元加價購購買喜樂時代影城電影票，電影票每會員限購一張。除了電影優惠，憑票根還能享有多家餐飲折扣及滿額贈。

此外，「環球Online」線上也推出運動祭好康，包括精選運動服飾下殺6折起、即日起至6月14日全館單筆消費滿500元輸入優惠碼(GOKINGS-100)可享限量現折100元。