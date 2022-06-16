經典改編！男版《天鵝湖》、《紅舞鞋》將在台灣上映

被譽為英國最受歡迎、最成功的編舞家與導演「馬修‧伯恩」，他在2001年創立「新冒險舞團」，擅長透過電影媒介將舞蹈帶給更多觀眾。聯合數位文創及新光影城聯手合作引進兩部知名作品《天鵝湖》、《紅舞鞋》，由奧哲維文化授權之高清版的芭蕾舞電影七月將在大螢幕上映，並結合主題場的節目規劃，帶給觀眾不一樣的體驗！

馬修‧伯恩導演曾五次獲得奧利佛獎，是唯一同時獲得東尼獎、最佳編舞獎和最佳導演獎的編舞家，他與新冒險舞團的作品多次改編自經典題材，得到眾多國際獎項和12項奧利佛獎提名、其中獲得6項大獎。曾在眾多國家標誌性的場所展開巡演，與參與最負盛名的戲劇節，如愛丁堡戲劇節、契訶夫國際藝術節等。

改編自安徒生經典童話「紅舞鞋」，是馬修伯恩導演最新力作。圖／聯合數位文創提供

有別於傳統的《天鵝湖》，以全男性天鵝重新詮釋經典，透過芭蕾舞展現不同的力與美，首演25年來，是倫敦西區和百老匯最長演的芭蕾舞劇，世界巡演也是場場爆滿，英國《泰晤士報》讚譽是「不可錯過的世界現象級作品。」改編自安徒生經典童話《紅舞鞋》，是馬修‧伯恩的最新作品，首演旋即獲得兩座奧利佛獎，搭配萊斯·布拉澤斯頓華麗的舞臺設計、好萊塢配樂大師伯納德·赫爾曼的浪漫音樂，飾演女主角憑此片獲得英國國家舞蹈獎最佳女舞者的頭銜。