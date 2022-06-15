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日本國民梅酒CHOYA聯手臺虎 台灣限定焙茶梅啤酒開賣
日本國民梅酒品牌CHOYA酸酸甜甜的滋味，深受台灣人喜愛，繼2021年與「臺虎精釀」聯名推出「紀州南高梅啤酒」獲得廣大迴響，今年再次聯手打造啤酒新作「臺虎 ╳ CHOYA焙茶梅啤酒」，每瓶500毫升，酒精濃度5%，建議零售價99元，即日起於全家便利商店搶先開賣，售完為止。
焙茶口味的啤酒在日本相當盛行，烤焙過的茶香氣與啤酒十分契合，因而大受歡迎，近年來台灣也有許多酒吧出現「以茶入酒」的特色調酒。本次CHOYA與臺虎再度聯名，選用夏日艾爾啤酒為基底，將100%日本產「紀州南高梅」入酒，輔以日本靜岡焙茶共同釀造，一入口後嚐到的是南高梅的清新酸甜感，緊接著日式焙茶特有的堅果、木質調性濃郁茶香撲鼻而來，揉合低調的麥芽氣息帶出多層次的風味，最後隨著宜人的茶韻優雅回甘。
瓶身設計上則以墨綠色焙茶及麥芽之動態元素，搭配日本靜岡山林樹木紋樣，呈現茶酒合一形象。欲了解更多訊息請關注「Choya梅酒」FB粉絲團：https://www.facebook.com/TaiwanCHOYA
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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