有機會破億！帝亞吉歐兩款「星星標」 蘇富比拍賣會登場

俗稱「星星標」的帝亞吉歐單桶臻選系列，一直被視為單桶威士忌收藏的至高尊榮，自2008年推出以來，一直受到國際拍賣會與收藏行家追捧，屢創拍賣佳績。今年帝亞吉歐年度單桶甄選系列，嚴選兩款人氣酒桶於蘇富比2022年拍賣會中登場，分別是「BRORA 1982單桶臻選」與「PORT ELLEN 1979單桶臻選」；承襲去年威士忌與藝術的合作，今年再度邀約國際藝術家Ini Archibong與Trey Ratcliff合作，以卓越的藝術天賦特製酒標，讓奢侈品投資標的進入與藝術的跨界聯名。目前市場預估競拍價兩桶均有機會突破百萬英鎊，加起來有機會突破新台幣億元。

得標者除獲得該藝術品的所有權外，將享有額外酒液五年熟成的特權，以及實地參訪酒廠的尊貴之旅，拍賣的部分收益也將捐贈給CARE International，用於烏克蘭戰爭救助。

「BRORA 1982單桶臻選」來自被威士忌藏家譽為最期待復廠品牌之一的BRORA，每次BRORA在拍賣會一現身，便即刻成為市場上奇貨可居的超限量酒款。「BRORA 1982單桶臻選」與來自紐西蘭的旅行攝影師Trey Ratcliff合作，從山巔之頂捕捉的蘇格蘭地景，將BRORA酒廠北高沿岸地區的陽光、山嵐等景緻呈現於酒標之上，讓威士忌收藏之際更添幾分藝術逸情。

「PORT ELLEN 1979單桶臻選」來自於1983年宣布關廠的艾雷島酒廠Port Ellen，由於它不斷釋出少量、限量的高年份關廠絕版酒，且口感表現令人驚豔，在拍賣場上也屢創拍賣紀錄。「PORT ELLEN 1979單桶臻選」與被媒體譽為最天才的美國新銳跨界設計師Ini Archibong攜手，以35公斤的鑄彩玻璃為原料進行雕塑，在光影折射與漸變顏色的交織下，重現PORT ELLEN酒廠所在地艾雷島的波瀾海光景象，而此雕塑作品的剪影也印製於酒標之上，讓威士忌與藝術再度完美跨界結合。 新銳跨界設計師Ini Archibong，以玻璃琉光閃耀PORT ELLEN殿堂級幻彩。圖／帝亞吉歐提供。 「PORT ELLEN 1979單桶臻選」桶號為1145，蒸餾年份1979年，酒精度52.9%，預估裝瓶數102瓶。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 BRORA是被威士忌藏家譽為最期待復廠品牌之一。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 身為帝亞吉歐「3500萬英鎊計畫」中的Port Ellen復廠計畫，是所有威士忌最引頸期待的重頭戲。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 「BRORA 1982單桶臻選」桶號為480，蒸餾年份1982年，酒精度：52.8%，預估裝瓶數145瓶。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康