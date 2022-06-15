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身分證有「814」任一碼 6月30日前晶宴旗下Buffet平日享85折

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
南洋特色料理集應有盡有。圖／晶宴會館提供。
南洋特色料理集應有盡有。圖／晶宴會館提供。

晶宴旗下Buffet品牌「峇里斯南洋海鮮百匯」，4月中於新莊開幕至今來客數突破萬人次，為答謝消費者支持，即日起至6月30日前，平日午、晚餐憑身份證字號符合「8、1、4」任一數字即享85折，再加碼用餐時段不限時，讓消費者都能吃好、吃滿、吃到飽

「峇里斯南洋海鮮百匯」主打「南洋特色Buffet」、「千元以下高CP值」及「度假風戶外用餐空間」三大特色。近期推出「鐵板牛排」和「海南雞」兩道新品主菜，在戶外用餐空間的燒烤區供應「鐵板牛排」，厚實牛排搭配特製南洋研製醬料，不用到牛排館也可有大口吃肉的享受。

「海南雞」食材嚴選高規格的氣冷雞，保留肉汁鮮甜與美味，有別於一般舒肥等級的雞肉，口感結實有嚼勁，配上蔥醬更能有襯托海南雞的鮮美。現場還提供無限量供應火烤風味BBQ烤串，南洋特色料理集大成，像滇緬大薄片、泰式涼拌海鮮、泰式椒麻雞、新加坡肉骨茶、現煮叻沙湯麵…等，還能享受主廚現烹美味湯品、特製莫西多飲料，以及高價海鮮吃到飽。

「峇里斯南洋海鮮百匯」（https://bit.ly/3CWnNJh）專攻「千元有找」Buffet市場，大台北地區民眾搭乘北捷到頭前庄站步行約10分鐘，或開車前往、停車方便。成人用餐平日午餐時段（11:30～14:00）799元+10%、平日晚餐時段（18:00～21:00）與假日午／晚餐時段（11:30～14:00／18:00～21:00）899元+10%，6至12歲兒童享半價優惠399元+10%，5歲以下免費招待。6月不分平、假日用餐，皆享餐期時段不限時吃到飽。

火烤BBQ香氣四溢。圖／晶宴會館提供。
火烤BBQ香氣四溢。圖／晶宴會館提供。
主廚現切牛排。圖／晶宴會館提供。
主廚現切牛排。圖／晶宴會館提供。
主廚現烹湯品。圖／晶宴會館提供。
主廚現烹湯品。圖／晶宴會館提供。
度假風戶外座位區。圖／晶宴會館提供。
度假風戶外座位區。圖／晶宴會館提供。
峇里斯南洋海鮮百匯供應澎湃海鮮吧。圖／晶宴會館提供。
峇里斯南洋海鮮百匯供應澎湃海鮮吧。圖／晶宴會館提供。

海鮮 吃到飽

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