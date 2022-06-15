身分證有「814」任一碼 6月30日前晶宴旗下Buffet平日享85折

晶宴旗下Buffet品牌「峇里斯南洋海鮮百匯」，4月中於新莊開幕至今來客數突破萬人次，為答謝消費者支持，即日起至6月30日前，平日午、晚餐憑身份證字號符合「8、1、4」任一數字即享85折，再加碼用餐時段不限時，讓消費者都能吃好、吃滿、吃到飽。

「峇里斯南洋海鮮百匯」主打「南洋特色Buffet」、「千元以下高CP值」及「度假風戶外用餐空間」三大特色。近期推出「鐵板牛排」和「海南雞」兩道新品主菜，在戶外用餐空間的燒烤區供應「鐵板牛排」，厚實牛排搭配特製南洋研製醬料，不用到牛排館也可有大口吃肉的享受。

「海南雞」食材嚴選高規格的氣冷雞，保留肉汁鮮甜與美味，有別於一般舒肥等級的雞肉，口感結實有嚼勁，配上蔥醬更能有襯托海南雞的鮮美。現場還提供無限量供應火烤風味BBQ烤串，南洋特色料理集大成，像滇緬大薄片、泰式涼拌海鮮、泰式椒麻雞、新加坡肉骨茶、現煮叻沙湯麵…等，還能享受主廚現烹美味湯品、特製莫西多飲料，以及高價海鮮吃到飽。