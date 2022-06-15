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平等六月驕傲生活！FRED獻絕美彩虹手鍊和愛心項鍊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
迎接彩虹驕傲月，FRED以最新創作展現無差別的愛。圖／斐登提供
迎接彩虹驕傲月，FRED以最新創作展現無差別的愛。圖／斐登提供

六月是以彩虹圖騰慶祝自由平等價值之際。法國現代珠寶品牌斐登（FRED）以此為靈感，推出FORCE 10 COLOR CRUSH繽紛手鍊和 PRETTY WOMEN HYPNOTIC RAINBOW炫彩項鍊，鼓勵人們忠於自我，擁抱自由，驕傲生活。

新款Force 10手鍊的鍊繩共有玫瑰金和白金兩種材質可選、分別提供中型與大型款兩種尺寸的鍊扣。繽紛彩虹色調延續品牌創始人Fred Samuel對有色寶石的專業與熱情，以近350顆精巧珍貴的寶石鋪匯出不同的活力光彩：粉紅剛玉象徵智慧、紅寶石代表熱情與堅持、錳鋁榴石標誌公平和正直、紫水晶令人聯想起權威和尊重、藍寶石是真誠與直覺、黃色藍寶石與碧璽充滿生命力與生活樂趣，而沙弗萊石則帶來財富。此外，還有象徵耐力和韌性的海藍寶石、凝萃自然的祖母綠和代表開放包容的藍色托帕石。

而以愛心圖騰為主要設計元素的Pretty Woman系列，大鍊環設計的長鍊金質由上至下顏色漸變色，在鍊墜附近的鍊節上鋪鑲彩色寶石：玫瑰金鍊節上鋪鑲粉紅剛玉、紅寶石和錳鋁石榴石，黃金鍊節上鋪鑲黃色剛玉、祖母綠和帕拉伊巴色碧璽，而灰金鍊節上則鋪有藍寶石和紫水晶。心型吊墜更細心採用四層分層設計，以一枚鑲鑽的夾子固定，夾子頂部裝飾一枚由彩色寶石環繞的圓形綠松石。每層心形均可根據配戴者的喜好獨立翻轉和自由浮動：一面擇密鑲美鑽，另一面則飾有舒俱徠石、青金石、綠松石、孔雀石、黃瑪瑙、橙玉髓、珊瑚及粉紅色蛋白石，可隨心情變化出16種不同組合。

迎接彩虹驕傲月，FRED以最新創作展現無差別的愛。圖／斐登提供
迎接彩虹驕傲月，FRED以最新創作展現無差別的愛。圖／斐登提供
Pretty Woman Hypnotic Rainbow炫彩翻轉項鍊，464萬6,900元。圖／斐登提供
Pretty Woman Hypnotic Rainbow炫彩翻轉項鍊，464萬6,900元。圖／斐登提供
迎接彩虹驕傲月，FRED以最新創作展現無差別的愛。圖／斐登提供
迎接彩虹驕傲月，FRED以最新創作展現無差別的愛。圖／斐登提供
FRED Force 10 Color Crush玫瑰金彩色寶石繽紛手鍊，46萬9,600元。圖／斐登提供
FRED Force 10 Color Crush玫瑰金彩色寶石繽紛手鍊，46萬9,600元。圖／斐登提供
FRED Force 10 Color Crush白金彩色寶石繽紛手練大型款，71萬6,700元。圖／斐登提供
FRED Force 10 Color Crush白金彩色寶石繽紛手練大型款，71萬6,700元。圖／斐登提供
Pretty Woman Hypnotic Rainbow 炫彩翻轉項鍊，464萬6,900元。圖／斐登提供
Pretty Woman Hypnotic Rainbow 炫彩翻轉項鍊，464萬6,900元。圖／斐登提供
FRED Force 10 Color Crush白金彩色寶石Multibuckle繽紛手鍊，134萬4,300
FRED Force 10 Color Crush白金彩色寶石Multibuckle繽紛手鍊，134萬4,300

品牌 珊瑚

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