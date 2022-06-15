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平等六月驕傲生活！FRED獻絕美彩虹手鍊和愛心項鍊
六月是以彩虹圖騰慶祝自由平等價值之際。法國現代珠寶品牌斐登（FRED）以此為靈感，推出FORCE 10 COLOR CRUSH繽紛手鍊和 PRETTY WOMEN HYPNOTIC RAINBOW炫彩項鍊，鼓勵人們忠於自我，擁抱自由，驕傲生活。
新款Force 10手鍊的鍊繩共有玫瑰金和白金兩種材質可選、分別提供中型與大型款兩種尺寸的鍊扣。繽紛彩虹色調延續品牌創始人Fred Samuel對有色寶石的專業與熱情，以近350顆精巧珍貴的寶石鋪匯出不同的活力光彩：粉紅剛玉象徵智慧、紅寶石代表熱情與堅持、錳鋁榴石標誌公平和正直、紫水晶令人聯想起權威和尊重、藍寶石是真誠與直覺、黃色藍寶石與碧璽充滿生命力與生活樂趣，而沙弗萊石則帶來財富。此外，還有象徵耐力和韌性的海藍寶石、凝萃自然的祖母綠和代表開放包容的藍色托帕石。
而以愛心圖騰為主要設計元素的Pretty Woman系列，大鍊環設計的長鍊金質由上至下顏色漸變色，在鍊墜附近的鍊節上鋪鑲彩色寶石：玫瑰金鍊節上鋪鑲粉紅剛玉、紅寶石和錳鋁石榴石，黃金鍊節上鋪鑲黃色剛玉、祖母綠和帕拉伊巴色碧璽，而灰金鍊節上則鋪有藍寶石和紫水晶。心型吊墜更細心採用四層分層設計，以一枚鑲鑽的夾子固定，夾子頂部裝飾一枚由彩色寶石環繞的圓形綠松石。每層心形均可根據配戴者的喜好獨立翻轉和自由浮動：一面擇密鑲美鑽，另一面則飾有舒俱徠石、青金石、綠松石、孔雀石、黃瑪瑙、橙玉髓、珊瑚及粉紅色蛋白石，可隨心情變化出16種不同組合。
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