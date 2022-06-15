平等六月驕傲生活！FRED獻絕美彩虹手鍊和愛心項鍊

六月是以彩虹圖騰慶祝自由平等價值之際。法國現代珠寶品牌斐登（FRED）以此為靈感，推出FORCE 10 COLOR CRUSH繽紛手鍊和 PRETTY WOMEN HYPNOTIC RAINBOW炫彩項鍊，鼓勵人們忠於自我，擁抱自由，驕傲生活。

新款Force 10手鍊的鍊繩共有玫瑰金和白金兩種材質可選、分別提供中型與大型款兩種尺寸的鍊扣。繽紛彩虹色調延續品牌創始人Fred Samuel對有色寶石的專業與熱情，以近350顆精巧珍貴的寶石鋪匯出不同的活力光彩：粉紅剛玉象徵智慧、紅寶石代表熱情與堅持、錳鋁榴石標誌公平和正直、紫水晶令人聯想起權威和尊重、藍寶石是真誠與直覺、黃色藍寶石與碧璽充滿生命力與生活樂趣，而沙弗萊石則帶來財富。此外，還有象徵耐力和韌性的海藍寶石、凝萃自然的祖母綠和代表開放包容的藍色托帕石。