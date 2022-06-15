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HUBLOT熱血挺帆船賽！特別版計時碼表將日內瓦湖戴上手
宇舶表（Hublot）2022持續擔任瑞士Bol d'Or Mirabaud帆船賽官方時計，並為此全球規模最大的內陸湖帆船賽事推出經典融合計時碼錶Bol d'Or Mirabaud特別版腕表，將日內瓦湖的灰藍色湖水化作手腕上的裝飾，以拋光黑陶瓷表殼搭配緞面霧灰色太陽紋表盤，搭配裝飾同色系海軍藍縫線的高科技複合材質表帶，呼應日內瓦湖水白天湛藍、夜晚深邃的特色變化。品牌大使、著名水手Alan Roura不僅曾在該賽事奪冠，並三度擔任活動代言人，見證Hublot對帆船運動的支持與熱情。
宇舶表與帆船運動有著深厚的歷史淵源。品牌名即為法文「船的舷窗」之意，自1980年以來，經典腕表表圈就採用船舶舷窗的標誌性造型並以螺絲固定，至今品牌更持續與全球代表性帆船賽事廣泛合作，包括自2007年成為Luna Rossa船隊的合作夥伴挑戰美洲杯帆船賽（America's Cup），今年更與Alan Roura合作，目標出征2024年旺代環球帆船賽（Vendée Globe）。日內瓦Bol d’Or Mirabaud帆船賽源自1939年，航程共123公里，參賽帆船需從日內瓦往返至Le Bouveret，每年都有超過500艘船參加。
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