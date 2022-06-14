米其林一星山海樓跨界 柚花烏龍茶啤酒、創意甜點開賣

甫於2021年三度蟬聯米其林一星、並奪得米其林綠星殊榮的手工台菜餐廳「山海樓」，為迎接酷熱盛夏，首度推出兩款獨家跨界聯名商品。除了攜手國際啤酒大賽常勝軍、來自台南精釀啤酒廠「台風造酒」，推出酒體輕盈滑順的「山蘊．柚花烏龍茶啤酒」外；也與台灣首間甜點概念店SEASON Artisan Pâtissier主廚洪守成（Season Hung）合作，攜手推出「山海樓X SEASON經典台味法點禮盒」。

2019年獲得墨爾本國際啤酒大賽MIBC年度最佳咖啡啤酒廠殊榮的「台風造酒」，擅長以台灣在地食材風味為主題，尤其又以茶香花香入酒表現最為出色。此次「台風造酒」特別採用山海樓餐廳茶款「瑞穗柚香烏龍茶」入酒，釀造上使用大量當季新鮮手採柚花，採收完於第一時間冷藏送達酒廠，並與瑞穗柚花窨製烏龍茶一同於啤酒中進行冷浸泡粹取其香氣。

「山蘊．柚花烏龍茶啤酒」綴飲時有純天然發酵散發的蜜香撲鼻，濃郁的白柚花雅致香氣充盈喉間，尾韻帶有清雅烏龍茶香，口感細緻滑潤，並以絕佳的釀造比例，使啤酒的苦度降低，保留馥郁飽滿香氣，特別適合搭配各式台菜家常菜色品飲。山海樓現場販售單瓶售價185元，即日起於山海樓、GREEN & SAFE 15家門市，提供9折消暑價限量訂購，六瓶裝禮盒組只要999元。

山海樓與SEASON Artisan Pâtissier攜手打造的「山海樓X SEASON經典台味法點禮盒」，以山海樓的招牌菜色「古早味炒米粉」以及「藥膳醉蝦」為靈感，在Season主廚洪守成紮實的法式甜點手藝與創意下，融合東西方元素，設計出充滿趣味巧思的「炒米粉達克瓦茲」與「狀元紅巧克力夾心酥餅」兩款甜點。

「山海樓X SEASON經典台味法點禮盒」售價699元，即日起至6月27日止同步於山海樓、GREEN & SAFE 15家門市與官方網站、官方APP提供限量預購。

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