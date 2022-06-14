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連續三天！85 Cafe APP跨店取大拿鐵、海岩限時買2送1
85 Cafe APP跨店取功能上線滿周年，85℃為回饋會員，舉辦年中特別促銷活動，6月15到17日連續三天每天上午十點，在85 Cafe APP跨店取線上開賣大杯拿鐵和海岩咖啡買二送一。三杯大杯拿鐵原價285元只要190元，三杯大杯海岩原價225元特價150元，相當於67折優惠；兩種咖啡每日限量各2,000組，每位會員每天每款咖啡限購乙組，不限冰熱，機會難得，記得準時打開手機登入85 Cafe APP上線搶購，咖啡兌換期限到2022年8月31日止。
85 Cafe APP會員已超過82萬人，85 Cafe APP除了提供最新的消費情報資訊，會員到全台85℃消費，還可以累積紅利點數。單筆消費滿50元就可獲得1點，累積達85點，就能晉升年度VIP，一年內每個月都可以領到一張85折優惠券，點數還能兌換飲品折價／升級／免費兌換／免費加料／電影票等多重優惠，更能綁定信用卡使用電子錢包結帳，沒帶錢只要有手機就可以付款。
此外，也可以線上點餐選擇外帶自取或外送服務，跨店取可以線上購買咖啡、奶茶、蛋糕、節慶禮盒，購買後透過LINE轉贈給親朋好友，對方可以到全台任何一家85℃門市兌換（離島除外），疫情期間使用85 Cafe APP就能遠端傳遞祝福，既安全又方便。
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