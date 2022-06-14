靈蛇蜿蜒寶格麗絢麗新包 邵雨薇超想把幸運生肖帶回家

雖然是秋冬季的配件，不過在四季如春的伊甸園，永遠繽紛鮮豔。寶格麗秋冬配件系列以「來自伊甸園」（Made in Eden）為主題，經典的靈蛇以蜿蜒具體的線條攀爬到全新的包款上，勾勒出有別以往的包包輪廓。生肖屬蛇的女星邵雨薇今（6月14）日出席發表會，以別具個性的鮮艷色服裝演繹七彩春天感的珍稀工藝包款，並大方向男友吳慷仁喊話想要擁有經典蛇形腕表。

邵雨薇表示，新品中最想擁有的則是看起來格外柔軟的Serpenti Cabochon，「我覺得它有柔軟、少女、可愛的雲朵感，如果你穿著中性的話，搭配起來又會有不同的感覺。所以對我來說，這個包款有兩用的效果。」喜歡買包的她表示買東西給自己非常療癒，但也半開玩笑地大方透過媒體向男友吳慷仁喊話，最想擁有的其實是一款貴金屬三圈的Serpenti蛇形腕表，「蛇對我來說，一直都是幸運物，所以戴上手表時心情很愉悅，而且嘴角會不自覺上揚！」

有別於以往在叩頭上裝飾具象蛇形圖騰的設計，由蜿蜒蛇身現搖延伸出的全新包形是今年秋冬的最大亮點：Serpentine Pouch手拿包輪廓優雅流暢，附可肩揹的揹帶大幅提升實用度；俐落簡潔的Serpentine Vertical 托特包，以方正包形搭配蜿蜒的Serpenti提把，展現對比美感。從以往Cabochon系列所裝飾的馬特拉斯（Matelassé）絎縫圖案延伸出的全新Serpenti Reverse包款，則以柔軟如雲朵般蓬鬆的包形，搭配方便的金屬磁扣，並以眼鏡蛇的鱗片為靈感重新演繹鍊帶，為寶格麗經典靈蛇元素注入嶄新創意巧思。

百搭的主打款Serpenti Forever East-West包，採用延展、橫向的新穎形狀，全皮革背帶兩端均可調整長度、當作腋下包使用，亦能拆掉單獨作為手拿包，是都會女性最實用的選擇，提供鮮豔的甜菜根尖晶石色與陽光黃水晶色，及沉穩內斂的祖母綠色與黑色等各種顏色。許多新包更用上品牌最新研發的「都會小牛皮」，以Nappa小羊皮的手法處理小牛皮，產生極致柔軟又帶有細緻粒面質感的全新效果。