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靈蛇蜿蜒寶格麗絢麗新包 邵雨薇超想把幸運生肖帶回家

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
邵雨薇演繹Serpentine Pouch手拿包。記者沈昱嘉／攝影
邵雨薇演繹Serpentine Pouch手拿包。記者沈昱嘉／攝影

雖然是秋冬季的配件，不過在四季如春的伊甸園，永遠繽紛鮮豔。寶格麗秋冬配件系列以「來自伊甸園」（Made in Eden）為主題，經典的靈蛇以蜿蜒具體的線條攀爬到全新的包款上，勾勒出有別以往的包包輪廓。生肖屬蛇的女星邵雨薇今（6月14）日出席發表會，以別具個性的鮮艷色服裝演繹七彩春天感的珍稀工藝包款，並大方向男友吳慷仁喊話想要擁有經典蛇形腕表。

邵雨薇表示，新品中最想擁有的則是看起來格外柔軟的Serpenti Cabochon，「我覺得它有柔軟、少女、可愛的雲朵感，如果你穿著中性的話，搭配起來又會有不同的感覺。所以對我來說，這個包款有兩用的效果。」喜歡買包的她表示買東西給自己非常療癒，但也半開玩笑地大方透過媒體向男友吳慷仁喊話，最想擁有的其實是一款貴金屬三圈的Serpenti蛇形腕表，「蛇對我來說，一直都是幸運物，所以戴上手表時心情很愉悅，而且嘴角會不自覺上揚！」

有別於以往在叩頭上裝飾具象蛇形圖騰的設計，由蜿蜒蛇身現搖延伸出的全新包形是今年秋冬的最大亮點：Serpentine Pouch手拿包輪廓優雅流暢，附可肩揹的揹帶大幅提升實用度；俐落簡潔的Serpentine Vertical 托特包，以方正包形搭配蜿蜒的Serpenti提把，展現對比美感。從以往Cabochon系列所裝飾的馬特拉斯（Matelassé）絎縫圖案延伸出的全新Serpenti Reverse包款，則以柔軟如雲朵般蓬鬆的包形，搭配方便的金屬磁扣，並以眼鏡蛇的鱗片為靈感重新演繹鍊帶，為寶格麗經典靈蛇元素注入嶄新創意巧思。

百搭的主打款Serpenti Forever East-West包，採用延展、橫向的新穎形狀，全皮革背帶兩端均可調整長度、當作腋下包使用，亦能拆掉單獨作為手拿包，是都會女性最實用的選擇，提供鮮豔的甜菜根尖晶石色與陽光黃水晶色，及沉穩內斂的祖母綠色與黑色等各種顏色。許多新包更用上品牌最新研發的「都會小牛皮」，以Nappa小羊皮的手法處理小牛皮，產生極致柔軟又帶有細緻粒面質感的全新效果。

高單價的珍稀工藝包，除了珍貴皮革，更展現品牌將包包當作珠寶在製作的謹慎精神，色調浪漫的Serpenti Forever Spring Shade春日光彩蟒蛇皮肩背包，以特殊海綿手工為蟒蛇皮上色，呈現絕妙的斑斕效果。Serpenti Forever多彩刺繡亮片肩背包則在小牛皮包身上繡上了多達五萬多片、不同大小及顏色的亮片。

BVLGARI Serpenti Reverse撒哈拉琥珀色小牛皮金屬提把手提包，約10萬2,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Reverse撒哈拉琥珀色小牛皮金屬提把手提包，約10萬2,000元。圖／寶格麗提供
（由上至下）BVLGARI Serpenti Forever Jewelry Box象牙蛋白石色小牛皮迷你珠寶盒包，約45,600元；BVLGARI Serpenti Forever夜鶯淡金色小牛皮迷你肩背包，約27,000元。圖／寶格麗提供
（由上至下）BVLGARI Serpenti Forever Jewelry Box象牙蛋白石色小牛皮迷你珠寶盒包，約45,600元；BVLGARI Serpenti Forever夜鶯淡金色小牛皮迷你肩背包，約27,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever多彩刺繡亮片小牛皮肩背包，約16萬2,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever多彩刺繡亮片小牛皮肩背包，約16萬2,500元。圖／寶格麗提供
（由上至下）BVLGARI Serpenti Hobo杜鵑石英色小牛皮新月包，約65,400元；霧灰蛋白石色小牛皮新月包，約82,200元。圖／寶格麗提供
（由上至下）BVLGARI Serpenti Hobo杜鵑石英色小牛皮新月包，約65,400元；霧灰蛋白石色小牛皮新月包，約82,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpentine Vertical黑色與象牙蛋白石色小牛皮托特包，各約80,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpentine Vertical黑色與象牙蛋白石色小牛皮托特包，各約80,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper斜角醋酸纖維太陽眼鏡，約15,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper斜角醋酸纖維太陽眼鏡，約15,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpentine Pouch杜鵑花石英色小牛皮手拿包，約83,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpentine Pouch杜鵑花石英色小牛皮手拿包，約83,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpentine Vertical象牙蛋白石色小牛皮托特包，約80,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpentine Vertical象牙蛋白石色小牛皮托特包，約80,100元。圖／寶格麗提供
邵雨薇演繹鮮豔的甜菜根尖晶石色Serpenti Forever East-West包。記者沈昱嘉／攝影
邵雨薇演繹鮮豔的甜菜根尖晶石色Serpenti Forever East-West包。記者沈昱嘉／攝影
邵雨薇演繹Serpenti Forever Spring Shade春日光彩蟒蛇皮肩背包。記者沈昱嘉／攝影
邵雨薇演繹Serpenti Forever Spring Shade春日光彩蟒蛇皮肩背包。記者沈昱嘉／攝影
（由左至右）BVLGARI Serpenti Cabochon霧灰蛋白石色小牛皮手機包，約31,600元；BVLGARI Serpenti Cabochon杜鵑石英色小牛皮迷你肩背包，約28,700元；BVLGARI Serpenti Cabochon黑色圓形肩背包，價格店洽。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI Serpenti Cabochon霧灰蛋白石色小牛皮手機包，約31,600元；BVLGARI Serpenti Cabochon杜鵑石英色小牛皮迷你肩背包，約28,700元；BVLGARI Serpenti Cabochon黑色圓形肩背包，價格店洽。圖／寶格麗提供
Serpenti Forever Spring Shade春日光彩蟒蛇皮肩背包，約15萬3,200元。圖／寶格麗提供
Serpenti Forever Spring Shade春日光彩蟒蛇皮肩背包，約15萬3,200元。圖／寶格麗提供
邵雨薇演繹Serpenti Forever Spring Shade春日光彩蟒蛇皮肩背包。記者沈昱嘉／攝影
邵雨薇演繹Serpenti Forever Spring Shade春日光彩蟒蛇皮肩背包。記者沈昱嘉／攝影
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain甜菜根尖晶石色手環，約17,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain甜菜根尖晶石色手環，約17,500元。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI Serpenti Forever East-West祖母綠色小牛皮肩背包、陽光黃水晶色小牛皮肩背包、甜菜根尖晶石色小牛皮肩背包，各約69,200元。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI Serpenti Forever East-West祖母綠色小牛皮肩背包、陽光黃水晶色小牛皮肩背包、甜菜根尖晶石色小牛皮肩背包，各約69,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Time石榴石紫紅色上等印花斜紋雪莉巾，約5,900元。圖／寶格麗提供
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眼鏡蛇

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