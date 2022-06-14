後疫情時代運動結合生活當道！信義區百貨櫃位再度洗牌

以滑雪跟高爾夫球服飾聞名的DESCENTE今年正式引進台灣，並進駐新光三越百貨A11館一樓。圖／Emers Group提供

眼看新冠肺炎似乎沒有降溫趨勢，隨著天氣更加炎熱，民眾無論是為了修飾身材，還是健康為目的，有更多人從事健身、慢跑或是瑜伽等運動。於是，品牌們看好市場潛力，特別是能同時兼具搭配功能運動時尚服飾，受到歡迎，以此為藉紛紛進駐百貨公司，也讓向來以精品或是美妝的櫃位都重新洗牌。

因為疫情緣故讓工作與生活的界線越來越模糊，所以著裝選擇就變得更多元，這股風潮也吹到運動品牌，向來對於商機敏銳的百貨公司，自然也感受到消費者需求正在變化。因此，像是信義區的新光三越百貨A11館就一反常態，讓原本以彩妝、精品或是女鞋為主的一樓，陸續邀請運動品牌開設大店。目前除了Nike、adidas Originals、Converse之外，更有運動休閒品牌NATIONAL GEOGRAPHIC以及運動時尚選品店ASPORT的據點，近期更再有潮流運動品牌DESCENTE的加入，讓櫃位規劃再度洗牌。

以滑雪跟高爾夫球服飾聞名的DESCENTE是以「Design That Moves」為品牌DNA，今年正式引進台灣。針對氣候變遷與消費者穿衣習慣的不同，DESCENTE主打機能性面料服飾，有著舒適與透氣特色，並兼具了修飾身型的剪裁。以新光三越百貨A11館的首間門市為例，提供包括了訓練、瑜伽和運動時尚三大系列服飾，更有與韓國藝術家onezerone_101合作推出的潮流款T恤，也反映當前的生活型態。據品牌表示，看好高端運動時尚服飾的需求，未來將於其他城市陸續展店，比照首店形式也會進駐百貨商場。

台灣運動機能服飾DA VILLAGE從即日起至7月31日於新光三越A11館四樓，呈現期間限定快閃店。圖／DA VILLAGE提供

不只有一樓的DESCENTE加入，原本以運動休閒服飾為主的新光三越百貨A11館四樓，則有台灣運動機能服飾DA VILLAGE的快閃店，帶來有別於專業運動系列的DV藍標休閒服。品牌以TEAM DA VILLAGE做為概念，將運動場上使用的賽事服裝元素，融入日常服飾當中，大量使用拼接、異材質與機能元素，替熱愛運動的人打造專屬風格服飾。像是復古網布短袖球衣就承襲無開襟棒球衫造型，融入籃球衣常見的網眼布料與包邊繡字體；復古機能口袋棒球衫直接將棒球服飾結合機能口袋，成為工裝單品、而多口袋機能九分褲，靈感更是取自籃球員的日常穿搭，凸顯運動文化輪廓。

DESCENTE女性系列戶外機能外套。圖／Emers Group提供

DA VILLAGE DV藍標系列復古網布短袖球衣就承襲無開襟棒球衫造型。圖／DA VILLAGE提供