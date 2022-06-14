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米其林6月新入選餐廳名單出爐 台中2特色餐廳出線
2022米其林指南發布前，米其林官方每月發布「新入選」餐廳名單，位於台中西區的「好先生」、南屯區的「Pi」，則是6月份新入選的2家餐廳；中市觀旅局表示，台中用心經營的好店家陸續被看見，顯示台中好味道持續受饕客肯定。
位於西區的「好先生」，是間低調隱藏在巷弄內兩人作業的小店，以江浙菜的烹飪手法結合獨家創意，推出各種「私房菜品」，裹著金黃酥鬆外衣且蛋香濃郁的金沙蝦球、獨門醬香鎮江排骨，還有勁辣、酥嫰兩者兼具的宮保雞丁，搭配壽司米飯，美味一絕。
「Pi」位在南屯區，店名取自圓周率「π」，期許餐廳能有無限不斷的創意及可能，主廚利用細膩法式手法、粗曠柴燒，配上季節性食材的變化，總能提供別出心裁的精緻套餐，多元的感受滿足每張饕客味蕾。
中市觀旅局也推薦，用餐完可到國立台灣美術館，感受國際級的設計和藝術台中的魅力，或到附近最夯的打卡熱點審計新村和綠光計畫，探尋懷舊的人文韻味及獨特的文創氛圍；觀旅局表示，將持續整合新出爐名單及周邊觀光景點，歡迎民眾來趟美景美味兼得的舌尖之旅。
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