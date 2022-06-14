快訊

失業隔天就獲新工作 俄「最美檢察長」新職務曝光

志願填社區高中靠繁星上頂大最好？網揭血淚勸：選明星高中

染疫吃Paxlovid現副作用 吳淑珍「像風中殘燭」今入院治療

聽新聞
test
0:00 / 0:00

米其林6月新入選餐廳名單出爐 台中2特色餐廳出線

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
「Pi」位在台中南屯區，主廚利用細膩法式手法、粗曠柴燒，配上季節性食材的變化，提供別出心裁的精緻套餐。圖／台中市政府提供
「Pi」位在台中南屯區，主廚利用細膩法式手法、粗曠柴燒，配上季節性食材的變化，提供別出心裁的精緻套餐。圖／台中市政府提供

2022米其林指南發布前，米其林官方每月發布「新入選」餐廳名單，位於台中西區的「好先生」、南屯區的「Pi」，則是6月份新入選的2家餐廳；中市觀旅局表示，台中用心經營的好店家陸續被看見，顯示台中好味道持續受饕客肯定。

位於西區的「好先生」，是間低調隱藏在巷弄內兩人作業的小店，以江浙菜的烹飪手法結合獨家創意，推出各種「私房菜品」，裹著金黃酥鬆外衣且蛋香濃郁的金沙蝦球、獨門醬香鎮江排骨，還有勁辣、酥嫰兩者兼具的宮保雞丁，搭配壽司米飯，美味一絕。

「Pi」位在南屯區，店名取自圓周率「π」，期許餐廳能有無限不斷的創意及可能，主廚利用細膩法式手法、粗曠柴燒，配上季節性食材的變化，總能提供別出心裁的精緻套餐，多元的感受滿足每張饕客味蕾。

中市觀旅局也推薦，用餐完可到國立台灣美術館，感受國際級的設計和藝術台中的魅力，或到附近最夯的打卡熱點審計新村和綠光計畫，探尋懷舊的人文韻味及獨特的文創氛圍；觀旅局表示，將持續整合新出爐名單及周邊觀光景點，歡迎民眾來趟美景美味兼得的舌尖之旅。

位於台中西區的「好先生」，以江浙菜的烹飪手法結合獨家創意，推出各種「私房菜品」。圖／台中市政府提供
位於台中西區的「好先生」，以江浙菜的烹飪手法結合獨家創意，推出各種「私房菜品」。圖／台中市政府提供
位於台中西區的「好先生」，蛋香濃郁的金沙蝦球為店中招牌菜之一。圖／台中市政府提供
位於台中西區的「好先生」，蛋香濃郁的金沙蝦球為店中招牌菜之一。圖／台中市政府提供

米其林 美術館

延伸閱讀

雙主廚加持！台北晶華x米其林一星「T+T」 4人套餐快閃價2,980元

米其林指南6月新入選出爐 台北捌伍添第、季樂入列

水稻「台東35號」揚名國際 征服120位米其林主廚味蕾！

中市觀旅局縫補海線綠帶 種植650株黃槿復育海岸林

相關新聞

米其林6月新入選餐廳名單出爐 台中2特色餐廳出線

2022米其林指南發布前，米其林官方每月發布「新入選」餐廳名單，位於台中西區的「好先生」、南屯區的「Pi」，則是6月份新...

超美感禪意竹林庭院！法國26坪天井楓葉之居

誰說天井庭院要非得大坪數的「大戶人家」才能擁有？法國建築事務所 OverCode architecture urbanisme 在此案獨棟住宅以簡約素雅風格作為主軸，再輔以落地窗與天井「雙庭院」的搭配，打造絕佳採光的質感住家！

不限口味！必勝客門市外帶個人披薩 出示醫護證件享第二件半價

為向辛勞的第一線醫護英雄致敬，必勝客（https://www.pizzahut.com.tw/）自2020年起，每年都會...

連續三天！85 Cafe APP跨店取大拿鐵、海岩限時買2送1

85 Cafe APP跨店取功能上線滿周年，85℃為回饋會員，舉辦年中特別促銷活動，6月15到17日連續三天每天上午十點...

靈蛇蜿蜒寶格麗絢麗新包 邵雨薇超想把幸運生肖帶回家

雖然是秋冬季的配件，不過在四季如春的伊甸園，永遠繽紛鮮豔。寶格麗秋冬配件系列以「來自伊甸園」（Made in Eden）...

後疫情時代運動結合生活當道！信義區百貨櫃位再度洗牌

眼看新冠肺炎似乎沒有降溫趨勢，隨著天氣更加炎熱，民眾無論是為了修飾身材，還是健康為目的，有更多人從事健身、慢跑或是瑜伽等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。