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頭一遭！台北老爺年中慶 咖啡廳平日自助餐買一送一

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
台北老爺年中慶，「Le Café咖啡廳」破天荒推出平日自助午晚餐買一送一。圖／台北老爺酒店提供。
台北老爺年中慶，「Le Café咖啡廳」破天荒推出平日自助午晚餐買一送一。圖／台北老爺酒店提供。

台北老爺酒店火力全開、全館動員，自6月15日至30日止推出「年中慶歡喜大放送」優惠活動。「Le Café咖啡廳」史無前例推出平日自助午餐及晚餐買一送一，「明宮粵菜廳」推出滿額送招牌料理，「中山日本料理廳」滿額送日式下午茶券，「老爺烘焙坊」也推出特價優惠，外帶美食更享9折特價優惠。

此外，凡活動期間於「明宮粵菜廳」、「Le Café咖啡廳」或「中山日本料理廳」用餐消費，掃描QR code填寫資料即可參加抽獎活動，各餐廳抽出一名「台北老爺景隅套房一泊二食招待券」（內含2客咖啡廳早餐及晚餐，住宿使用效期到2022年8月31日），中獎名單將於7月1日於官網及臉書公告。

「Le Café咖啡廳」破天荒推出平日自助式午、晚餐買一送一優惠，午餐每客原價1,180元+10%，晚餐每客1,280元+10%，但在買一送一活動期間，雙人午餐只要1,414元、雙人晚餐只要1,530元（含稅及服務費）。於活動期間之假日午、晚餐時段，每人只要加價300元，即可享受蒜味蒸龍蝦半隻，加價好康請於訂位時一併告知，以節省現場等候時間。

在洋溢濃厚日式風格的「中山日本料理廳」用餐，平假日午、晚餐時段單筆消費滿5,000元，贈送日式下午茶券1張，滿10,000元送2張下午茶券，以此類推（上述金額須扣除服務費）。

日式下午茶每客價值500元+10%，主廚秉持傳統和風作法，特選三層精緻餐盒，上方兩層滿載濃濃京都風味的手工開胃菜及壽司料理，下層搭配和菓子、洋風甜點及季節水果，優雅地展現日式午茶的美好，贈送券使用期限為2022年7月31日止。

「明宮粵菜廳」平假日午、晚餐時段單筆消費滿5,000元，送片皮鴨兩吃，單筆消費滿3,000元（上述金額須扣除服務費），送先知鴨乙隻。請於用餐前1天預訂，限當日現場使用。

不論是先知鴨或是片皮鴨，吃過的人都念念不忘。主廚以多種中藥材塞於鴨肚中醃漬、風乾，再以傳統港式燜爐手法燒烤，最後淋上熱油使外皮酥脆。整隻鴨酥香多汁，連骨頭都能入口。工序繁複，搭配檸檬與椒鹽提味解膩，風味更勝一籌。

「老爺烘焙坊」也推出特價優惠，長條麵包布丁原價每條560元，活動期間特價每條399元；芒果珠寶盒原價每盒220元，活動期間優惠價兩盒350元。荔枝芒果蛋糕6吋原價1,250元，活動期間特價999元。

此外，外帶美食也有好康。外帶個人餐、多人分享餐、即食行熱冷凍餐、烘焙房麵包及糕點類，多達百種美食9折優惠。但外帶冷凍港點組及已優惠商品，恕不適用。

台北老爺中山日本料理廳，活動期間平假日午晚餐單筆消費滿5,000元，贈送日式下午茶券1張。圖／台北老爺酒店提供。
台北老爺中山日本料理廳，活動期間平假日午晚餐單筆消費滿5,000元，贈送日式下午茶券1張。圖／台北老爺酒店提供。
台北老爺最新外帶分享餐「豬肋排多人分享餐」，年中慶期間、凡外帶美饌不限品項、皆可享9折優惠。圖／台北老爺酒店提供。
台北老爺最新外帶分享餐「豬肋排多人分享餐」，年中慶期間、凡外帶美饌不限品項、皆可享9折優惠。圖／台北老爺酒店提供。
老爺烘焙坊年中慶期間，活動期間針對招牌甜點如麵包布丁長條蛋糕等，推出399元起特價。圖／台北老爺酒店提供。
老爺烘焙坊年中慶期間，活動期間針對招牌甜點如麵包布丁長條蛋糕等，推出399元起特價。圖／台北老爺酒店提供。
台北老爺先知鴨外皮酥脆、酥香多汁，活動期間明宮廳平假日午晚餐單筆消費滿3.000元、即加碼贈送先知鴨乙隻。圖／台北老爺酒店提供。
台北老爺先知鴨外皮酥脆、酥香多汁，活動期間明宮廳平假日午晚餐單筆消費滿3.000元、即加碼贈送先知鴨乙隻。圖／台北老爺酒店提供。

咖啡廳 日本料理 下午茶

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