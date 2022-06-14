快訊

失業隔天就獲新工作 俄「最美檢察長」新職務曝光

志願填社區高中靠繁星上頂大最好？網揭血淚勸：選明星高中

染疫吃Paxlovid現副作用 吳淑珍「像風中殘燭」今入院治療

聽新聞
test
0:00 / 0:00

低胸禮服性感優雅 潔西卡雀絲坦維持身材秘訣很簡單

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
。圖／GUCCI提供、摘自IG
。圖／GUCCI提供、摘自IG

好萊塢女星潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）昨日出席第75屆東尼獎，身穿GUCCI訂製淺粉色緞面禮服，搭配品牌Hortus Deliciarum高級珠寶系列的耳環，優雅古典的氣質非常迷人，露肩、低胸剪裁也不失性感。

45歲的潔西卡雀絲坦常年保持剛剛好的健康體態，靠的是固定的運動習慣和飲食控制，她在20歲時就開始吃素，每週會執行一天的禁食，只喝蔬菜汁。平常喜歡瑜伽，也會跟著知名健身教練Isaac Boots做鍛鍊，還熱愛跳Lindy Hop，享受和舞伴一起跳舞的時光。

其實潔西卡雀絲坦最近才成為GUCCI Hortus Deliciarum高級珠寶系列廣告的主角，這是創意總監Alessandro Michele操刀設計的第三個 Hortus Deliciarum高級珠寶系列，設計風格是獻給特定歷史和建築時代的頌歌。潔西卡在廣告中穿著華麗的低胸服飾，配戴系列項鍊、耳環和手環等等，充滿神話色彩的珠寶主題和濃郁的畫面配色，更能彰顯GUCCI Hortus Deliciarum系列的史詩魅力。

潔西卡雀絲坦身穿GUCCI訂製淺粉色緞面禮服，搭配品牌Hortus Deliciarum高級珠寶系列耳環出席第75屆東尼獎。圖／GUCCI提供
潔西卡雀絲坦身穿GUCCI訂製淺粉色緞面禮服，搭配品牌Hortus Deliciarum高級珠寶系列耳環出席第75屆東尼獎。圖／GUCCI提供
潔西卡雀絲坦最近才成為GUCCI Hortus Deliciarum高級珠寶系列廣告的主角。圖／摘自IG
潔西卡雀絲坦最近才成為GUCCI Hortus Deliciarum高級珠寶系列廣告的主角。圖／摘自IG
潔西卡雀絲坦最近才成為GUCCI Hortus Deliciarum高級珠寶系列廣告的主角。圖／摘自IG
潔西卡雀絲坦最近才成為GUCCI Hortus Deliciarum高級珠寶系列廣告的主角。圖／摘自IG

珠寶 廣告

延伸閱讀

戴耳環「差點原地去世」 她嚇曝經驗：眼前發黑、冒冷汗、呼吸困難

李智凱、楊俊瀚搶先穿！adidas x GUCCI聯名系列正式開賣

下一位007？Idris Elba「貴妃臥」拍GUCCI手表新廣告 大秀復古華麗

李政宰主演廣告企劃登GUCCI官網 49歲大叔魅力全球放送

相關新聞

米其林6月新入選餐廳名單出爐 台中2特色餐廳出線

2022米其林指南發布前，米其林官方每月發布「新入選」餐廳名單，位於台中西區的「好先生」、南屯區的「Pi」，則是6月份新...

超美感禪意竹林庭院！法國26坪天井楓葉之居

誰說天井庭院要非得大坪數的「大戶人家」才能擁有？法國建築事務所 OverCode architecture urbanisme 在此案獨棟住宅以簡約素雅風格作為主軸，再輔以落地窗與天井「雙庭院」的搭配，打造絕佳採光的質感住家！

不限口味！必勝客門市外帶個人披薩 出示醫護證件享第二件半價

為向辛勞的第一線醫護英雄致敬，必勝客（https://www.pizzahut.com.tw/）自2020年起，每年都會...

連續三天！85 Cafe APP跨店取大拿鐵、海岩限時買2送1

85 Cafe APP跨店取功能上線滿周年，85℃為回饋會員，舉辦年中特別促銷活動，6月15到17日連續三天每天上午十點...

靈蛇蜿蜒寶格麗絢麗新包 邵雨薇超想把幸運生肖帶回家

雖然是秋冬季的配件，不過在四季如春的伊甸園，永遠繽紛鮮豔。寶格麗秋冬配件系列以「來自伊甸園」（Made in Eden）...

後疫情時代運動結合生活當道！信義區百貨櫃位再度洗牌

眼看新冠肺炎似乎沒有降溫趨勢，隨著天氣更加炎熱，民眾無論是為了修飾身材，還是健康為目的，有更多人從事健身、慢跑或是瑜伽等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。