低胸禮服性感優雅 潔西卡雀絲坦維持身材秘訣很簡單

好萊塢女星潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）昨日出席第75屆東尼獎，身穿GUCCI訂製淺粉色緞面禮服，搭配品牌Hortus Deliciarum高級珠寶系列的耳環，優雅古典的氣質非常迷人，露肩、低胸剪裁也不失性感。

45歲的潔西卡雀絲坦常年保持剛剛好的健康體態，靠的是固定的運動習慣和飲食控制，她在20歲時就開始吃素，每週會執行一天的禁食，只喝蔬菜汁。平常喜歡瑜伽，也會跟著知名健身教練Isaac Boots做鍛鍊，還熱愛跳Lindy Hop，享受和舞伴一起跳舞的時光。