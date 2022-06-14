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低胸禮服性感優雅 潔西卡雀絲坦維持身材秘訣很簡單
好萊塢女星潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）昨日出席第75屆東尼獎，身穿GUCCI訂製淺粉色緞面禮服，搭配品牌Hortus Deliciarum高級珠寶系列的耳環，優雅古典的氣質非常迷人，露肩、低胸剪裁也不失性感。
45歲的潔西卡雀絲坦常年保持剛剛好的健康體態，靠的是固定的運動習慣和飲食控制，她在20歲時就開始吃素，每週會執行一天的禁食，只喝蔬菜汁。平常喜歡瑜伽，也會跟著知名健身教練Isaac Boots做鍛鍊，還熱愛跳Lindy Hop，享受和舞伴一起跳舞的時光。
其實潔西卡雀絲坦最近才成為GUCCI Hortus Deliciarum高級珠寶系列廣告的主角，這是創意總監Alessandro Michele操刀設計的第三個 Hortus Deliciarum高級珠寶系列，設計風格是獻給特定歷史和建築時代的頌歌。潔西卡在廣告中穿著華麗的低胸服飾，配戴系列項鍊、耳環和手環等等，充滿神話色彩的珠寶主題和濃郁的畫面配色，更能彰顯GUCCI Hortus Deliciarum系列的史詩魅力。
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