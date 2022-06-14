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吳慷仁私下這舉動甜死！邵雨薇公開喊話寶格麗百萬金表

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
邵雨薇出席寶格麗秋冬配件活動，演繹全新蟒蛇皮包款。記者沈昱嘉／攝影
邵雨薇出席寶格麗秋冬配件活動，演繹全新蟒蛇皮包款。記者沈昱嘉／攝影

女星邵雨薇今（6月14）日出席寶格麗秋冬配件系列「來自伊甸園」（Made in Eden）的發表會，被問到今天活動最想購入的是什麼時大方放閃，表示自己屬，對於今天配戴的一款貴金屬三圈的Serpenti蛇形腕表格外動心，透過媒體向男友吳慷仁甜蜜喊話，「我這樣表達明確嗎？」她笑說等下就會把這段訪問轉給男友看，看他有什麼反應。

之前吳慷仁也曾兩度出席寶格麗的腕表活動，邵雨薇表示今天遇到品牌公關時，品牌公關告訴她，吳慷仁非常照顧她，還會請品牌「多多照顧我們家雨薇！」邵雨薇說雖然自己以前就認識了品牌公關，但聽到這件事還是特別開心甜蜜，「我覺得有點害羞，好像原來我私下還是有在被偷偷照顧。」

邵雨薇出席寶格麗秋冬配件活動，演繹全新蟒蛇皮包款。記者沈昱嘉／攝影
邵雨薇出席寶格麗秋冬配件活動，演繹全新蟒蛇皮包款。記者沈昱嘉／攝影
邵雨薇出席寶格麗秋冬配件活動，演繹全新蟒蛇皮包款。記者沈昱嘉／攝影
邵雨薇出席寶格麗秋冬配件活動，演繹全新蟒蛇皮包款。記者沈昱嘉／攝影
邵雨薇出席寶格麗秋冬配件活動，演繹全新蟒蛇皮包款。記者沈昱嘉／攝影
邵雨薇出席寶格麗秋冬配件活動，演繹全新蟒蛇皮包款。記者沈昱嘉／攝影

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