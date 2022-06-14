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抖音最紅的復古髮型！莎莉賽隆染成黑髮「鯔魚頭」耍帥
南非女星莎莉賽隆（Charlize Theron）的自然髮色雖然是深棕色，但一直以來卻是以金髮造型為標誌性look，無論是戲裡戲外、短髮長髮、波浪髮或直髮，都給人一種「霸氣金髮女王」的印象。最近她染了一頭深黑髮色，並嘗試了近來很紅的「鯔魚頭」，復古有型又帥氣。
莎莉賽隆日前主持自己基金會Charlize Theron Africa Outreach Project非洲推廣專案成立15週年活動，身穿代言品牌DIOR的白色襯衫搭配牛仔喇叭褲、黑色尖頭高跟鞋和黑色手拿包，秀出一頭新髮色，髮型也變成很有80年代風情的「鯔魚頭」，看來非常俐落時髦。
這種講求高層次的「鯔魚頭」，備受克莉絲汀史都華、麥莉希拉等人的喜愛，根據髮型品牌Cloud Nine的分析，這種髮型更是目前抖音TikTok平台上最熱門的80年代髮型趨勢，所有有這個髮型tag的影片瀏覽量已達到67億次，還在持續增長中。如果最近想換髮型，不妨也考慮看看「鯔魚頭」吧！
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