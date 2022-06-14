抖音最紅的復古髮型！莎莉賽隆染成黑髮「鯔魚頭」耍帥

南非女星莎莉賽隆（Charlize Theron）的自然髮色雖然是深棕色，但一直以來卻是以金髮造型為標誌性look，無論是戲裡戲外、短髮長髮、波浪髮或直髮，都給人一種「霸氣金髮女王」的印象。最近她染了一頭深黑髮色，並嘗試了近來很紅的「鯔魚頭」，復古有型又帥氣。

莎莉賽隆日前主持自己基金會Charlize Theron Africa Outreach Project非洲推廣專案成立15週年活動，身穿代言品牌DIOR的白色襯衫搭配牛仔喇叭褲、黑色尖頭高跟鞋和黑色手拿包，秀出一頭新髮色，髮型也變成很有80年代風情的「鯔魚頭」，看來非常俐落時髦。