快訊

失業隔天就獲新工作 俄「最美檢察長」新職務曝光

志願填社區高中靠繁星上頂大最好？網揭血淚勸：選明星高中

染疫吃Paxlovid現副作用 吳淑珍「像風中殘燭」今入院治療

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華航第三季航班增4成 新機A321neo天天直飛東京羽田

攝影中心／ 記者黃仲明葉信菉／桃園即時報導
華航A321neo客機已陸續投入營運，今年將再引進4架新機；機上電子刊物「華航雲端書坊 Dynasty Sky Reading」及737-800機隊「Fantasy Sky 機上無線影音娛樂系統」升級上線，也開放長程航線豪華商務艙及豪華經濟艙旅客網路預選餐點。記者黃仲明／攝影
華航A321neo客機已陸續投入營運，今年將再引進4架新機；機上電子刊物「華航雲端書坊 Dynasty Sky Reading」及737-800機隊「Fantasy Sky 機上無線影音娛樂系統」升級上線，也開放長程航線豪華商務艙及豪華經濟艙旅客網路預選餐點。記者黃仲明／攝影

各國入境限制及檢疫政策鬆綁，華航7月1日起將以最新客機A321neo天天飛航台北松山往返東京羽田航線，規畫8、9月再增班，第三季客運航班將再增加4成，每周提供超過150班的客運來回航班，滿足逐步復甦的旅遊需求。

華航東北亞航線7月起飛航日本東京羽田每日1班，提供旅客早去午回的班機時刻，東京成田、大阪、名古屋、福岡等航線也持續安排載客航班；韓國首爾8月起也增為每日1班。

東南亞航線自6月起新增高雄-馬尼拉每周1班；8月起由桃園出發的東南亞航線包括泰國曼谷增為每周14班，菲律賓馬尼拉、越南胡志明市、河內增為每周10班，馬來西亞吉隆坡增為每周4班、檳城每周2班，新加坡、柬埔寨金邊增為每周3班，緬甸仰光增為每周2班。

香港航線自7月起增為每周7班，天天飛航；8月起再增加達每周10班載客服務。兩岸航線持續飛航北京、成都、上海浦東及廈門，8月起北京及成都增為每周2班，桃園往返浦東增為每周9班，並配合中國大陸動態防疫政策，滾動檢視調整。

華航北美航線飛航美國洛杉磯、安大略、舊金山、紐約及加拿大溫哥華，8月起安大略增為每周2班，搭配洛杉磯每周5班，天天提供台灣往返加州大洛杉磯地區載客服務；舊金山增加為每周5班，溫哥華則增為每周3班。

歐洲航線則有德國法蘭克福增為每周4班，荷蘭阿姆斯特丹增為每周3班，英國倫敦增為每周2班。大洋洲布局涵蓋紐澳，澳洲航線雪梨及墨爾本增為每周2班，布里斯本也提供每周1班載客服務；直飛紐西蘭奧克蘭則增為每兩周1班。

華航A321neo客機已陸續投入營運，今年將再引進4架新機；機上電子刊物「華航雲端書坊 Dynasty Sky Reading」及737-800機隊「Fantasy Sky 機上無線影音娛樂系統」升級上線，也開放長程航線豪華商務艙及豪華經濟艙旅客網路預選餐點。

華航7月1日起將以最新客機A321neo天天飛航台北松山往返東京羽田航線，規畫8、9月再增班，第三季客運航班將再增加4成，每周提供超過150班的客運來回航班。記者黃仲明／攝影
華航7月1日起將以最新客機A321neo天天飛航台北松山往返東京羽田航線，規畫8、9月再增班，第三季客運航班將再增加4成，每周提供超過150班的客運來回航班。記者黃仲明／攝影

航線 華航 舊金山

延伸閱讀

華航7月起天天飛羽田、香港 第三季航班增4成

華航、萬海 四檔有看頭

華航香港飛桃園班機引擎熄火折返赤鱲角機場

好想出國玩 華航6月起大增班、虎航冬季機票賣破萬張

相關新聞

米其林6月新入選餐廳名單出爐 台中2特色餐廳出線

2022米其林指南發布前，米其林官方每月發布「新入選」餐廳名單，位於台中西區的「好先生」、南屯區的「Pi」，則是6月份新...

超美感禪意竹林庭院！法國26坪天井楓葉之居

誰說天井庭院要非得大坪數的「大戶人家」才能擁有？法國建築事務所 OverCode architecture urbanisme 在此案獨棟住宅以簡約素雅風格作為主軸，再輔以落地窗與天井「雙庭院」的搭配，打造絕佳採光的質感住家！

不限口味！必勝客門市外帶個人披薩 出示醫護證件享第二件半價

為向辛勞的第一線醫護英雄致敬，必勝客（https://www.pizzahut.com.tw/）自2020年起，每年都會...

連續三天！85 Cafe APP跨店取大拿鐵、海岩限時買2送1

85 Cafe APP跨店取功能上線滿周年，85℃為回饋會員，舉辦年中特別促銷活動，6月15到17日連續三天每天上午十點...

靈蛇蜿蜒寶格麗絢麗新包 邵雨薇超想把幸運生肖帶回家

雖然是秋冬季的配件，不過在四季如春的伊甸園，永遠繽紛鮮豔。寶格麗秋冬配件系列以「來自伊甸園」（Made in Eden）...

後疫情時代運動結合生活當道！信義區百貨櫃位再度洗牌

眼看新冠肺炎似乎沒有降溫趨勢，隨著天氣更加炎熱，民眾無論是為了修飾身材，還是健康為目的，有更多人從事健身、慢跑或是瑜伽等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。