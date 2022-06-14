華航第三季航班增4成 新機A321neo天天直飛東京羽田

各國入境限制及檢疫政策鬆綁，華航7月1日起將以最新客機A321neo天天飛航台北松山往返東京羽田航線，規畫8、9月再增班，第三季客運航班將再增加4成，每周提供超過150班的客運來回航班，滿足逐步復甦的旅遊需求。

華航東北亞航線7月起飛航日本東京羽田每日1班，提供旅客早去午回的班機時刻，東京成田、大阪、名古屋、福岡等航線也持續安排載客航班；韓國首爾8月起也增為每日1班。

東南亞航線自6月起新增高雄-馬尼拉每周1班；8月起由桃園出發的東南亞航線包括泰國曼谷增為每周14班，菲律賓馬尼拉、越南胡志明市、河內增為每周10班，馬來西亞吉隆坡增為每周4班、檳城每周2班，新加坡、柬埔寨金邊增為每周3班，緬甸仰光增為每周2班。

香港航線自7月起增為每周7班，天天飛航；8月起再增加達每周10班載客服務。兩岸航線持續飛航北京、成都、上海浦東及廈門，8月起北京及成都增為每周2班，桃園往返浦東增為每周9班，並配合中國大陸動態防疫政策，滾動檢視調整。

華航北美航線飛航美國洛杉磯、安大略、舊金山、紐約及加拿大溫哥華，8月起安大略增為每周2班，搭配洛杉磯每周5班，天天提供台灣往返加州大洛杉磯地區載客服務；舊金山增加為每周5班，溫哥華則增為每周3班。

歐洲航線則有德國法蘭克福增為每周4班，荷蘭阿姆斯特丹增為每周3班，英國倫敦增為每周2班。大洋洲布局涵蓋紐澳，澳洲航線雪梨及墨爾本增為每周2班，布里斯本也提供每周1班載客服務；直飛紐西蘭奧克蘭則增為每兩周1班。