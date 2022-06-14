話題冰飲消暑必吃！7-ELEVEN獨家推GODIVA黑巧克力雪糕、清水茶香綠豆沙

近日氣溫飆升，動不動就想吃冰、喝涼飲消暑氣。每年都會推出多款獨家新品的7-ELEVEN，自6月15日起祭出「跨界聯名」、「異國限定」、「高顏值」3大話題策略，整合冰品、飲品、酒類，推出逾30款熱門抗暑新品。除了獨家推出年度話題新品「GODIVA熟可可粒杏仁黑巧克力流心雪糕」，也攜手台中知名老牌茶攤推出「清水茶香綠豆沙」，神還原店內高人氣手搖飲，方便民眾就近買、快速消暑。

巧克力控注意！GODIVA巧克力雪糕再度降臨7-ELEVEN，今年限量推出「GODIVA熟可可粒杏仁黑巧克力流心雪糕」，黃金比例研發經典72%高濃度黑巧克力口味，首次將72%黑巧克力鈕扣製成黑巧克力流心醬、黑巧克力雪糕，再以純可可豆碎粒拌入杏仁披覆72%黑巧克力，完美締造加倍濃郁的絲滑口感。此次包裝除了延續禮盒般的開闔設計，活動期間掃描盒內QR code參加GODIVA IG濾鏡挑戰活動，還有機會贏得1年份雪糕，另外憑盒身折價券至各GODIVA門市消費，即享有滿300元折50元的優惠。

另外，7-ELEVEN近期也主推「超人氣名店飲料專區」網羅各地名店飲品，已陸續與迷客夏、老賴茶棧、鼎王、老虎堂等多家知名品牌合作，完美復刻原店話題飲料風味。這次特別攜手台中創立25年的知名老牌茶攤推出「清水茶香綠豆沙」，遵循古法使用上等去殼毛綠豆製成，神還原店內綿密細緻的冰沙口感。

而夏季最夯的還有大人系飲品「啤酒」系列，7-ELEVEN「國際啤酒節」推出橫跨近20國、超過150款進口啤酒，除了民眾最愛的水果調酒與精釀啤酒，更獨家與美國LIFE雜誌合作，推出罐身為瑪麗蓮夢露的比利時小麥啤酒，以及網路討論度極高的臺虎9.99系列新品「臺虎精釀水果大亂鬥啤酒」。活動期間指定啤酒任選3件7.9折、6件7.7折優惠，再加碼下酒零食近5折優惠，韓國Sweetory海苔杏仁果等每包特價20元。