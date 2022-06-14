華航7月起天天飛羽田、香港 第三季航班增4成

放眼後疫情時代將復甦的旅運市場，華航7月1日起將以最新客機A321neo天天飛航台北松山往返東京羽田航線，香港航線也自7月起增為每天都有班次飛航，華航全面強化運能，8、9月再增班，第三季客運航班將再增加4成，每周提供超過150班的客運來回航班，滿足逐步復甦的旅遊需求。

華航自7月起每天都有1班次飛航東京羽田，日本其他航點包括東京成田、大阪、名古屋、福岡等航線也持續安排載客航班，韓國首爾仁川8月起也增為每日1班。

香港航線自7月起增為每周7班，天天飛航；8月起再增加達每周10班載客服務。兩岸航線持續飛航北京、成都、上海浦東及廈門，8月起北京及成都增為每周2班，桃園往返浦東增為每周 9 班，並配合中國大陸動態防疫政策，滾動檢視調整。

東南亞航線部分，華航為服務南部旅客，本月起新增高雄-馬尼拉每周1班，方便南部鄉親；8月起由桃園出發的東南亞航線包括泰國曼谷增為每周14班，菲律賓馬尼拉、越南胡志明市、河內增為每周10班，馬來西亞吉隆坡增為每周4班、檳城每周2班，新加坡、柬埔寨金邊增為每周3班，緬甸仰光增為每周2班。

華航北美航線包括美國洛杉磯、安大略、舊金山、紐約及加拿大溫哥華等，8月起安大略增為每周2班，搭配洛杉磯每周5班，天天提供台灣往返加州大洛杉磯地區載客服務；舊金山增加為每周5班，溫哥華則增為每周3班。

歐洲航線部分，德國法蘭克福增為每周4班，荷蘭阿姆斯特丹增為每周3班，英國倫敦增為每周2班。大洋洲佈局涵蓋紐澳，澳洲航線雪梨及墨爾本增為每周2班，布里斯本也提供每周1班載客服務；直飛紐西蘭奧克蘭則增為每兩周1班。

華航說，將持續關注各國邊境管制政策及市場需求擘劃客運佈局，也將配合指揮中心及民航局規定執行旅客總量管制及來台轉機的安排。華航A321neo客機已陸續投入營運，今年將再引進4架新機。