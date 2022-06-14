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Jisoo緋聞男友孫興慜 成BURBERRY最新品牌大使
今年英國超級足球聯賽金靴獎得主除了埃及球星薩拉之外，還有另外一位共同得主是來自韓國的孫興慜，他以在2021/2022賽季23球的進球數成為首位獲得這個獎項的亞洲人。目前效力於熱刺的孫興慜，可以說是近年足球界最耀眼的亞洲代表，他除了是韓國足球國家隊的隊長、Jisoo緋聞男友外，在今年世足賽的官方社群平台上，更是擠下梅西、內馬爾等人，榮登宣傳看板的C位。而近日他又多了一個新身份—BURBERRY的品牌大使。
在足球五大聯賽中，英超聯賽是公認強度最高的聯賽，講究速度、體力，29歲的孫興慜從小視葡萄牙國家隊長C羅為偶像，目前和對方一樣在英超踢球，擔任熱刺隊的前鋒，和英格蘭國家隊隊長凱恩是隊友。而BURBERRY身為擁有深厚英國傳統底蘊的品牌，和同樣具備相當代表性的聯賽球星合作，勢必能相輔相成，讓影響力突破各自領域。
「我很高興成為BURBERRY的新任品牌大使。身為英超運動員，能與擁有如此豐厚的英國傳統底蘊的品牌合作是我的榮幸。我熱愛BURBERRY對想像力和創新的努力，而其深植於歷史，亦是我所擁戴的價值觀。我對即將共同展開的新旅程感到非常興奮。」孫興慜表示，而BURBERRY則認為，孫興慜的職業生涯就像一個傳奇。
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