Jisoo緋聞男友孫興慜 成BURBERRY最新品牌大使

今年英國超級足球聯賽金靴獎得主除了埃及球星薩拉之外，還有另外一位共同得主是來自韓國的孫興慜，他以在2021/2022賽季23球的進球數成為首位獲得這個獎項的亞洲人。目前效力於熱刺的孫興慜，可以說是近年足球界最耀眼的亞洲代表，他除了是韓國足球國家隊的隊長、Jisoo緋聞男友外，在今年世足賽的官方社群平台上，更是擠下梅西、內馬爾等人，榮登宣傳看板的C位。而近日他又多了一個新身份—BURBERRY的品牌大使。

在足球五大聯賽中，英超聯賽是公認強度最高的聯賽，講究速度、體力，29歲的孫興慜從小視葡萄牙國家隊長C羅為偶像，目前和對方一樣在英超踢球，擔任熱刺隊的前鋒，和英格蘭國家隊隊長凱恩是隊友。而BURBERRY身為擁有深厚英國傳統底蘊的品牌，和同樣具備相當代表性的聯賽球星合作，勢必能相輔相成，讓影響力突破各自領域。