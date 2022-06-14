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又一批中國大陸輸台乾猴頭菇農藥超標 食藥署：全面查驗抓出

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
中國大陸出口「乾猴頭菇(DRIED MONKEY HEAD MUSHROOM)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「乾猴頭菇(DRIED MONKEY HEAD MUSHROOM)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供

食藥署今日公布最新邊境採驗不合格食品，其中又見中國大陸出口的「乾猴頭菇」，以及多批「青花菜」分別來自越南泰國。食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，此次檢出農藥超標的乾猴頭菇，是對中國大陸採取「全面抽檢」後抓到的案例，將持續逐批查驗。

本次由「可誠貿易有限公司」進口的中國大陸乾猴頭菇，在查驗中被檢出殘留農藥Acetochlor 0.07 ppm，超出農藥殘留容許量規定，因此整批5763公斤的不合格乾猴頭菇，將全數依規退運或銷毀。

陳慶裕表示，累計上周統計6個月內已檢出14批中國不合格「乾猴頭菇」，加上今日公佈的這批，將來到15批；但從這禮拜回推6個月內的不合格批數，則為13批。

陳慶裕說明，本次檢出的不合格乾猴頭菇，正是因為食藥署自5月2日開始，對中國大陸實施全面查驗才抓出來的，目前會持續百分之百逐批查驗，直到個別廠商連續5批檢驗合格，才會評估是否針對合格廠商下調查驗比例。

「青花菜」也在本次的邊境不合格清單中，有3批來自越南、1批來自泰國。陳慶裕表示，越南的3批分別來自2家不同進口商，經評估後，目前尚不會對越南進行全面查驗，僅針對進口商提高查驗量到20%至50%。泰國部分，該進口商則為初犯，因此也是針對該進口商提高青花菜品項的查驗量到20%至50%。

由「富程農產行」進口的2批9504公斤、9640公斤的越南青花菜，分別檢出重金屬鎘0.07 mg/kg、殘留農藥福賽絕0.07 ppm超出容許量；另一批「佑晟農產行」進口的9504公斤越南青花菜，也檢出殘留農藥福賽絕0.12 ppm；由「富凱農產行」進口的9648公斤泰國青花菜，檢出重金屬鎘0.07 mg/kg超出容許量全數依規退運或銷毀。

此外，本次邊境查驗中不合格食品中還出現2批日本「蜜柑」，皆由「尚農實業有限公司」進口，檢出農藥殘留量超出容許值，總計195.6公斤的蜜柑全數退運或銷毀，同時提高該進口商查驗量到20%至50%。

日本出口「YAJI CO., LTD.蜜柑(FRESH SATSUMA MANDARIN(MIKAN))」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
日本出口「YAJI CO., LTD.蜜柑(FRESH SATSUMA MANDARIN(MIKAN))」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
越南出口「青花菜(FRESH BROCCOLI)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
越南出口「青花菜(FRESH BROCCOLI)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供

越南 泰國

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