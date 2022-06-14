dunhill發表2023春夏 回歸剪裁與防皺與防水實用性

當世界因為疫情而改變，時裝周界該如何回應。英倫男裝品牌dunhill發表的2023春夏系列，以「IN MOVEMENT」為主題，找尋地緣歸屬感，服裝也該反映人們的強烈需求，因而更為強調細節、工藝與功能，回顧其剪裁、功能與創新，以Umbrella Coat來說，對比早期具份量感的大衣，dunhill以超輕量羊毛真絲混紡重新演繹，兼具防水與防皺功能。

dunhill創意總監Mark Weston表示，剪裁為服飾賦予目的，兼具品味與著裝效果，因此整體上更強調細節，彰顯出每個人的獨特魅力。

因此2023春夏dunhill男裝系列，反映了現代社會人們的強烈需求，也更代表著追求「可靠」，而精品的品質，正是讓男人覺得可以信賴的重點。新系列重新回顧品牌歷史，並重新解構，如最經典的西裝被重新解構，加入輕盈材質與創新布料，讓整體行動不被拘束，皮衣則是打造出方形輪廓線，同樣更方便活動，輕盈的真絲混紡美麗諾針織衫可以跟大衣、皮革外套、飛行外套等互相搭配。