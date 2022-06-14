全家再攜手「韓勾ㄟ金針菇」推9款聯名新品 全州拌飯大飯糰、韓式拌飯、香蕉牛奶酷繽沙必吃推薦

全家便利商店變身最便利的韓食店！繼今年初攜手來自韓國、現居台灣的百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」，與其自創品牌「金家ㄟ」聯名推出3款韓式大飯糰，短短1個月銷售超過120萬顆，帶動全家飯糰品類業績年增4成之後，今宣布再與韓勾ㄟ金針菇聯手出擊，使用韓國直輸進口食材，自6月15日起陸續推出大飯糰全州風味拌飯、韓式牛肉拌飯、春川起司辣炒雞包、柚子金萱茶酷繽沙等共9款限量聯名商品，從正餐到甜點一應俱全，隨時想吃就能解饞，一解出國癮。

韓流風潮席捲全球，風味爽辣帶勁的各式韓食也緊抓許多台灣民眾胃口，此次新推出的大飯糰，特別以韓國全羅北道經典美食全州拌飯為基底，打造「大飯糰全州風味拌飯」，飯糰主體以胡蘿蔔、海苔、芝麻與麻油拌製而成，內餡以豬肉、小黃瓜與黃豆芽搭配，再覆上韓國直送的海苔包覆，大口咬下，充滿麻油香氣及蔬菜的全州拌飯，豬肉搭配韓式黃豆芽的辣甜鮮脆風味，創造全新口感層次，展現道地韓式風味。

另外也狂推經典道地的「韓式牛肉拌飯」，以韓式辣醬為基底，搭配醬燒牛肉、泡菜與黃豆芽等豐富配菜，大份量超飽足，開動前記得充分拌勻，用最正宗的吃法享受豐富口感；還有搭配爽脆醃蘿蔔與小黃瓜的「韓式牛肉飯卷」同步開賣，有點嘴饞或是趕時間的時候，隨手帶著吃超方便。

而為了讓消費者從早到晚都能享受道地韓式風味，全家此次更與金家ㄟ推出4款全台少見的韓式包子，6月15日首波推出「泡菜豬肉包」，內餡泡菜為高山大白菜與正宗韓國辣椒粉、獨門醬汁所醃漬而成；還有甜而不膩的「紫薯地瓜包」；6月29日第2波則是吃貨們引頸期待的「春川起司辣炒雞包」，以韓國旅遊必吃美食的春川辣炒雞作基底，香辣濃郁的滋味讓人難以忘懷；甜食則有飽滿綿密的「紅豆包」。金家ㄟ韓式包子更同步販售冷凍6入裝規格，方便民眾在家蒸食享用。

全家這次也把韓國經典飲料「柚子茶」、「香蕉牛奶」變成酷繽沙，推出「香蕉牛奶布朗尼酷繽沙」、「柚子金萱茶酷繽沙」2款新口味，其中「香蕉牛奶布朗尼酷繽沙」使用台灣在地香蕉，將果肉打入冰沙中，再加入巧克力脆片、瑞典巧克力醬及巧克力布朗尼，口感層次豐富；「柚子金萱茶酷繽沙」則使用台灣特有茶品金萱茶，再融入韓國柚子醬，並添加蘆薈顆粒，咀嚼感十足，讓人一喝就上癮，2款原價皆60元，全台限量12萬杯，自6月15日起至6月28日期間享新品嚐鮮價49元。透過全家App地圖趣「最愛YouTuber地圖」，還能即時查詢鄰近店舖聯名商品數量，想吃不怕撲空。