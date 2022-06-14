全家再攜手「韓勾ㄟ金針菇」推9款聯名新品 全州拌飯大飯糰、韓式拌飯、香蕉牛奶酷繽沙必吃推薦
全家便利商店變身最便利的韓食店！繼今年初攜手來自韓國、現居台灣的百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」，與其自創品牌「金家ㄟ」聯名推出3款韓式大飯糰，短短1個月銷售超過120萬顆，帶動全家飯糰品類業績年增4成之後，今宣布再與韓勾ㄟ金針菇聯手出擊，使用韓國直輸進口食材，自6月15日起陸續推出大飯糰全州風味拌飯、韓式牛肉拌飯、春川起司辣炒雞包、柚子金萱茶酷繽沙等共9款限量聯名商品，從正餐到甜點一應俱全，隨時想吃就能解饞，一解出國癮。
韓流風潮席捲全球，風味爽辣帶勁的各式韓食也緊抓許多台灣民眾胃口，此次新推出的大飯糰，特別以韓國全羅北道經典美食全州拌飯為基底，打造「大飯糰全州風味拌飯」，飯糰主體以胡蘿蔔、海苔、芝麻與麻油拌製而成，內餡以豬肉、小黃瓜與黃豆芽搭配，再覆上韓國直送的海苔包覆，大口咬下，充滿麻油香氣及蔬菜的全州拌飯，豬肉搭配韓式黃豆芽的辣甜鮮脆風味，創造全新口感層次，展現道地韓式風味。
另外也狂推經典道地的「韓式牛肉拌飯」，以韓式辣醬為基底，搭配醬燒牛肉、泡菜與黃豆芽等豐富配菜，大份量超飽足，開動前記得充分拌勻，用最正宗的吃法享受豐富口感；還有搭配爽脆醃蘿蔔與小黃瓜的「韓式牛肉飯卷」同步開賣，有點嘴饞或是趕時間的時候，隨手帶著吃超方便。
而為了讓消費者從早到晚都能享受道地韓式風味，全家此次更與金家ㄟ推出4款全台少見的韓式包子，6月15日首波推出「泡菜豬肉包」，內餡泡菜為高山大白菜與正宗韓國辣椒粉、獨門醬汁所醃漬而成；還有甜而不膩的「紫薯地瓜包」；6月29日第2波則是吃貨們引頸期待的「春川起司辣炒雞包」，以韓國旅遊必吃美食的春川辣炒雞作基底，香辣濃郁的滋味讓人難以忘懷；甜食則有飽滿綿密的「紅豆包」。金家ㄟ韓式包子更同步販售冷凍6入裝規格，方便民眾在家蒸食享用。
全家這次也把韓國經典飲料「柚子茶」、「香蕉牛奶」變成酷繽沙，推出「香蕉牛奶布朗尼酷繽沙」、「柚子金萱茶酷繽沙」2款新口味，其中「香蕉牛奶布朗尼酷繽沙」使用台灣在地香蕉，將果肉打入冰沙中，再加入巧克力脆片、瑞典巧克力醬及巧克力布朗尼，口感層次豐富；「柚子金萱茶酷繽沙」則使用台灣特有茶品金萱茶，再融入韓國柚子醬，並添加蘆薈顆粒，咀嚼感十足，讓人一喝就上癮，2款原價皆60元，全台限量12萬杯，自6月15日起至6月28日期間享新品嚐鮮價49元。透過全家App地圖趣「最愛YouTuber地圖」，還能即時查詢鄰近店舖聯名商品數量，想吃不怕撲空。
疫情之下方便即食的冷凍調理食品成為許多民眾居家必備解決三餐好幫手，除了鮮食商品，全家此次也導入知名韓國OTTOGI不倒翁冷凍小吃，共有迷你起司披薩、迷你戈貢佐拉起司披薩與披薩風味醬炒年糕3款，微波加熱即可食用，海量的起司拉起來超療癒，且份量小巧，單人獨食剛剛好，不用呼朋引伴，隨時享受美味。
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