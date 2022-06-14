黑鮪巿場買氣疲弱 東港區漁會促銷：嘗鮮好時候

邁入第22年的屏東黑鮪魚文化觀光季今年5月7日起至本月底；東港區漁會統計，自4月5日第一鮪進港拍賣後，到昨天累計達3300尾，數量較去年同期少，因最近進港黑鮪重量和肉質沒有之前好，市場買氣疲弱，11日創下今年新低每公斤均價264.2元，但仍高於去年同期。

今年黑鮪魚汛期已進入後期，東港區漁會統計，去年進港拍賣4367尾，創近13年來新高，但受疫情影響供需失衡，拍賣價在5月底曾創下平均每公斤149元歷史低價，直到7月因量少才回升；今年自4月5日第一鮪進港拍賣後，隨著數量不斷增加，拍賣每公斤均價自最高的千元一路下跌，從10日開始每公斤均價都跌破300元。

東港區漁會說，昨天黑鮪進港85尾、1萬6470公斤，捕撈量不算少，但進入汛期尾聲，體型普遍較小，因重量和肉質沒有之前的好，市場買氣顯得疲弱，行情低於300元，拍賣均價也跌到每公斤294.1元，黃鰭鮪進港4.4噸，與黑鮪一樣買氣疲弱，每公斤均價194元，行情也偏低，等進港量變少後，價格又會回升。

東港區漁會總幹鄭鈺宸說，目前比去年同期數量少了近千尾，但每公斤均價比去年增加，最近疫情延燒，提高自我免疫力才是王道，黑鮪不僅美味更具豐富營養，現在產量多且價格實惠，配合黑鮪魚觀光化季的東港魚市場「黑鮪魚專賣區」開張，是嘗鮮好時候。