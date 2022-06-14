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有迪士尼就是賣？蘇富比Gérald Genta拍賣最終章來了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蘇富比「劃時代的鐘表巨匠：Gérald Genta珍藏」第三場、亦即系列最後一場拍賣，自即日起至6月22日止由紐約蘇富比於線上舉行競標。圖／蘇富比提供
蘇富比「劃時代的鐘表巨匠：Gérald Genta珍藏」第三場、亦即系列最後一場拍賣，自即日起至6月22日止由紐約蘇富比於線上舉行競標。圖／蘇富比提供

蘇富比自今年初開始陸續舉辦以傳奇鐘表設計師Gérald Genta的主題拍賣「劃時代的鐘表巨匠：傑洛尊達珍藏」第三場、亦即系列最後一場拍賣，自即日起至6月22日止由紐約蘇富比於線上舉行競標，共呈獻Gérald Genta私人珍藏中的35幅設計原圖，每一幅都附有獨一無二的 NFT，拍賣的部分收益將捐贈予Gérald Genta Heritage Association用於推廣鐘表。此次拍賣焦點除了從未曝光過的IWC設計手稿、精工表貴朵（Credor Locomotive）和寶格麗Roma，而6月8日開放競標至今，則可見一系列迪士尼表款設計圖競標相當熱烈。

Gérald Genta因為創作出愛彼表皇家橡樹、百達翡麗金鷹而廣為人知，他在 1974 年則為 IWC 設計了相當受歡迎的「Ingenieur 1832 SL」。亦有鐘表專家級鐘表史學家認為此次上拍的草圖約出現在1960年末，早於1970年為愛彼創作的皇家橡樹，可以說是如今已知最早的精鋼複雜功能運動腕表設計圖，同時亦是他私人珍藏中現存唯一與 IWC相關的設計圖。

拍賣另一焦點是精工的Credor Locomotive設計圖。Gérald Genta熱愛日本文化，與精工表及其創辦人服部金太郎交情匪淺。尊達在 1979 年受委託為服部設計腕表，隨之誕生的 Credor Locomotive螺絲固定的六角表圈、鍊帶與表盤，被很多人視為皇家橡樹與 Nautilus系列的遠親。寶格麗在2000年時收購了Gérald Genta的同名品牌，不過雙方結緣甚早，寶格麗 Roma就是Genta於1975 年的創作；在表圈上鐫刻寶格麗名字的Bulgari Bulgari則是1977年的作品，創作靈感來自古羅馬皇帝在錢幣刻上自己的名字的習慣，渾圓的表殼則是萬神殿大理石圓柱致敬之意。

而目前競標相當激烈的Disney Fantasy系列，則是他在1990年代的作品，大膽結合奢華的寶石和飾有米奇老鼠魔法師、唐老鴨打高爾夫、阿拉丁、茉莉公主和101忠狗等可愛的卡通圖案。

寶格麗古幣腕表的設計圖，附NFT，約1976年。圖／蘇富比提供
寶格麗古幣腕表的設計圖，附NFT，約1976年。圖／蘇富比提供
三枚梵克雅寶腕表的設計圖，附NFT，約1980年。圖／蘇富比提供
三枚梵克雅寶腕表的設計圖，附NFT，約1980年。圖／蘇富比提供
Gerald Genta Fantasy腕表的設計圖，附NFT，約1991年。圖／蘇富比提供
Gerald Genta Fantasy腕表的設計圖，附NFT，約1991年。圖／蘇富比提供
精工表Credor Locomotie鍊帶腕表的設計圖，附NFT，約1978年。圖／蘇富比提供
精工表Credor Locomotie鍊帶腕表的設計圖，附NFT，約1978年。圖／蘇富比提供
Gerald Genta網球拍造型腕表的設計圖，附NFT，約1990年。圖／蘇富比提供
Gerald Genta網球拍造型腕表的設計圖，附NFT，約1990年。圖／蘇富比提供
寶格麗腕表的設計圖，附NFT，約1976年。圖／蘇富比提供
寶格麗腕表的設計圖，附NFT，約1976年。圖／蘇富比提供

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