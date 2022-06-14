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雲門夏日草地派對日 展演、野餐、親子共讀一次滿足

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
扯鈴表演家黃翊將在雲門草地派對與擊樂家謝佩穎合作演出。圖／雲門基金會提供 攝影／周嘉慧
扯鈴表演家黃翊將在雲門草地派對與擊樂家謝佩穎合作演出。圖／雲門基金會提供 攝影／周嘉慧

淡水雲門劇場本週末打造夏季草地派對日，結合劇場演出和戶外演出與市集，18、19日在雲門劇場及園區各個角落輪番上陣。雲門表示，草地派對提供不只看表演和體驗，吃喝玩樂一應俱全，帳篷美食和餐車全日供應，讓民眾能從早到晚，在草坪上野餐、賞夕陽。

雲門從2021年開始，每季一次舉辦微型生活藝術節，結合生活，表演，自然環境，互動體驗等活動。本週末以戶外露營風舉辦「雲門草地派對」，在擁有大片綠地的園區，打造露營野餐風格的派對市集，搭配上午11點到下午6點的多元展演，在淡水河與觀音山的美景相伴下，享受一個親近大自然的藝文週末。

雲門劇場內連續兩天演出飛人集社偶戲新作《天堂動物園：珍珠奶茶事件》。五隻瀕臨絕種的動物因為家園遭受破壞而遷移到新國度的故事，融入尊重、包容和理解議題，寓教於樂。表演集結動物插畫、手工精緻戲偶、王榆鈞配樂和光影戲，特別在早上11點與下午3點各一場售票演出。

劇場外的日光平台，6月18日（六）將有巡演海內外藝術節、台灣首支以排灣族為主體性的舞團蒂摩爾古薪舞集，搶先曝光新作片段《bulabulay mun？》，以排灣族樂舞揉合當代身體語言，傳達守護家園的呼喚。沿著日光平台往下走到階梯廣場，也是欣賞夕景與欣賞音樂的好地方，將由台灣管樂團木管五重奏帶來金色戶外音樂會。

雲門劇場駐館團隊「金枝演社」，首度在派對日規劃「藝術灶腳體驗日」課程，帶領身體表演練習、短劇排演呈現，開放體驗舞台表演者的日常與修練之路。派對第二天的6月19日（日）Naughty Swing搖擺舞團，在日光平台帶來搖擺舞體驗，讓到訪民眾一起動起來，感受舞動身體的快樂。

緊接在階梯廣場的扯鈴表演，由二度受邀草地派對的黃翊與留法擊樂家謝佩穎合作演出，高超技巧搭配擊樂聲響流動，玩出扯鈴新境界。同樣二度受邀的大環馬戲藝術家楊世豪，這次將結合大提琴、貝斯現場演奏帶來《在蠟燭熄滅以前》，轉動觀眾的赤子之心。

市集也特邀露營品牌Snow Peak到現場同樂搭帳篷，讓參與之民眾有機會體驗微山系生活。另邀《動物書店》讀樂區進駐，以動物園大探險的主題選書，邀請親子共讀。園區內十二米長的大馬路也將化身塗鴉本，讓到訪者揮灑創意。

●「雲門草地派對」系列活動詳見：https://www.cloudgate.org.tw/cgt/theater-event/863

馬戲大環藝術家楊世豪將在雲門草地派對帶來大環演出。圖／雲門基金會提供 攝影／周嘉慧
馬戲大環藝術家楊世豪將在雲門草地派對帶來大環演出。圖／雲門基金會提供 攝影／周嘉慧

派對 劇場 露營

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