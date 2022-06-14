Kanye West點名adidas執行長：嗆聲公然抄襲Yeezy設計 網友力挺「你不需要adidas，但他們需要你」

話題天王Kanye West（或稱YE）又有新動作了，此次不是交了新女友，或是與前妻金卡黛珊Kim Kardashian隔空對罵，而是透過個人instagram帳號，點名與他合作多年的adidas執行長Kasper Rørsted指控其商品公然抄襲Yeezy的設計，讓人感到不齒。

Kanye West因為懂得媒體操作，又深具娛樂價值，因此一舉一動都是鎂光燈下的焦點。近期，他除了推出第二波Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列之外，其經紀公司還簽下了NBA新球星Jaylen Brown，讓運動界、娛樂圈和時尚界，都在等著看Kanye West下一步想做什麼。果不其然，在其擁有千萬追蹤者的instagram帳號，就無預警的貼出adidas在今年5月推出的adilette拖鞋，直指就是公然抄襲Yeezy在去年上市的Slide Pure拖鞋。

Kanye West甚至將砲口指向adidas執行長Kasper Rørsted表明即使會中止合作關係，也要說出來，因為這是對運動鞋文化、球員或是嘻哈歌手的不敬，認為「這是adidas製造的假Yeezy產品」。這則貼文引起潮流圈的廣泛討論，雖然adidas還未做出任何回應，但就有網友表示「你（Kanye West）不需要adidas，但他們需要你」。

adidas旗下的adidas Originals從2015年開始與Kanye West合作，並在當年推出了第一個Yeezy聯名系列；但同時Kanye West仍保有對於Yeezy百分百的控制權。而深受潮流迷喜愛的Yeezy Slide拖鞋最早誕生於2019年，以高密度泡棉製成，提供舒適腳感，特別適合於夏日穿著。而此次Kanye West指控adidas抄襲的部分，因為顏色相近，加上價格也相去不遠，才會讓話題天王甘冒撕毀合約的風險，也要公開嗆聲。

KANYE WEST在instagram的貼文。圖／摘自instagram

Yeezy聯名adidas Originals拖鞋（左）、adidas adilette拖鞋（右）。圖／摘自adidas官網、adidas Originals提供