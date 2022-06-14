快訊

張晨光陸直播曾被罵哭　低調回台近況曝光

3+4入境檢疫新制管制一堆又邏輯不通 放寬規範形同虛設

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Kanye West點名adidas執行長：嗆聲公然抄襲Yeezy設計 網友力挺「你不需要adidas，但他們需要你」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Kanye West（左）在instagram上，點名與他合作多年的adidas執行長Kasper Rørsted指控公然抄襲Yeezy的設計。圖／摘自instagram
Kanye West（左）在instagram上，點名與他合作多年的adidas執行長Kasper Rørsted指控公然抄襲Yeezy的設計。圖／摘自instagram

話題天王Kanye West（或稱YE）又有新動作了，此次不是交了新女友，或是與前妻金卡黛珊Kim Kardashian隔空對罵，而是透過個人instagram帳號，點名與他合作多年的adidas執行長Kasper Rørsted指控其商品公然抄襲Yeezy的設計，讓人感到不齒。

Kanye West因為懂得媒體操作，又深具娛樂價值，因此一舉一動都是鎂光燈下的焦點。近期，他除了推出第二波Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列之外，其經紀公司還簽下了NBA新球星Jaylen Brown，讓運動界、娛樂圈和時尚界，都在等著看Kanye West下一步想做什麼。果不其然，在其擁有千萬追蹤者的instagram帳號，就無預警的貼出adidas在今年5月推出的adilette拖鞋，直指就是公然抄襲Yeezy在去年上市的Slide Pure拖鞋。

Kanye West甚至將砲口指向adidas執行長Kasper Rørsted表明即使會中止合作關係，也要說出來，因為這是對運動鞋文化、球員或是嘻哈歌手的不敬，認為「這是adidas製造的假Yeezy產品」。這則貼文引起潮流圈的廣泛討論，雖然adidas還未做出任何回應，但就有網友表示「你（Kanye West）不需要adidas，但他們需要你」。

adidas旗下的adidas Originals從2015年開始與Kanye West合作，並在當年推出了第一個Yeezy聯名系列；但同時Kanye West仍保有對於Yeezy百分百的控制權。而深受潮流迷喜愛的Yeezy Slide拖鞋最早誕生於2019年，以高密度泡棉製成，提供舒適腳感，特別適合於夏日穿著。而此次Kanye West指控adidas抄襲的部分，因為顏色相近，加上價格也相去不遠，才會讓話題天王甘冒撕毀合約的風險，也要公開嗆聲。

KANYE WEST在instagram的貼文。圖／摘自instagram
KANYE WEST在instagram的貼文。圖／摘自instagram

Yeezy聯名adidas Originals拖鞋（左）、adidas adilette拖鞋（右）。圖／摘自adidas官網、adidas Originals提供
Yeezy聯名adidas Originals拖鞋（左）、adidas adilette拖鞋（右）。圖／摘自adidas官網、adidas Originals提供

Yeezy聯名adidas Originals拖鞋（左）、adidas adilette拖鞋（右）。圖／摘自adidas官網、adidas Originals提供
Yeezy聯名adidas Originals拖鞋（左）、adidas adilette拖鞋（右）。圖／摘自adidas官網、adidas Originals提供

adidas 抄襲

延伸閱讀

2022夏日美甲：清新小花款、湛藍海洋系、人氣水磨石⋯30款指彩範本推薦

李智凱、楊俊瀚搶先穿！adidas x GUCCI聯名系列正式開賣

NBA／傳亞瑞納斯經典簽名鞋將復刻 首款本月有望發售

Kanye West跌落神壇？Yeezy加持Gap失靈！品牌銷售額由盈轉虧

相關新聞

用霓虹燈寫下現代宣言 廈門二分之一咖啡

海上花園，萬國建築博物館，世界遺產提名景點……人們給鼓浪嶼添加各種標籤，而絕大多數都展示著人們對這個小小的離島充滿幻想與嚮往。作為設計師的林嘉誠，也期待在不久的將來，二分之一咖啡（鼓浪嶼店）能成為鼓浪嶼的獨特標籤之一。

空間可以比想像中更有趣 讓自家成為度假聖地

疫情反反覆覆，不僅影響了民眾工作與學業的慣常模式，包含娛樂消費行為也大受打擊，甚至連看待居家空間的角度也開始與以往不同，雖然與去年相比，沒有達到三級警戒的嚴重狀態，但依然有不少人選擇居家上班...

感受華麗 將湛藍大海的魅力悄悄收進心底：七星潭海景渡假旅店

台灣的東岸，太平洋的西岸，位居海岸線上的花蓮是一座能夠同時瀏覽山海壯闊景觀的城市，這種叫人印象深刻的特色在七星潭更加顯而易見，無論何時來到此處，眼前一望無際的湛藍海洋總是隨時療癒著訪客的心...

重述舊式建築嶄新篇章 以色列百年老屋新風貌

位於以色列台拉維夫歷史悠久的Neve Tzedek社區，原建築是該社區於19世紀末建造的第一批聯排式住宅，於1930年代經過擴建更新，增添了新的格局空間與建築元素，之後隨著時光流逝...

超美感禪意竹林庭院！法國26坪天井楓葉之居

誰說天井庭院要非得大坪數的「大戶人家」才能擁有？法國建築事務所 OverCode architecture urbanisme 在此案獨棟住宅以簡約素雅風格作為主軸，再輔以落地窗與天井「雙庭院」的搭配，打造絕佳採光的質感住家！

史上首支可盤旋舞動的金門高粱酒！「神話愛情鳥」再現

黑松聯手金門酒廠，打造首款「比翼鳥」概念的愛情主題酒，110顆施華洛世奇元素水晶鑲嵌且純金包覆的「比翼鳥」，舞動在心形酒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。