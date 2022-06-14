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小賈斯汀長腿辣妻海莉 半露美胸代言Tiffany
加拿大流行音樂天王小賈斯汀（Justin Bieber）妻子、模特兒、也是創業家的海莉（Hailey Bieber），自2021年10月開始擔任Tiffany & Co.全球品牌代言人，如今首個的形象廣告終於曝光。從來不吝秀出好身材的Hailey，在系列照片中，以T系列的經典設計與系列新款鑲鑽耳環和項鍊互相疊搭，分別演繹了一套黑色低胸西裝剪裁洋裝、灰色西裝、細肩帶褲裝、以及粉紅色前短後長的洋裝，展現她身為時尚指標的獨一無二個性。
在IG上擁有超過4,500萬粉絲的Hailey Bieber表示，「記憶中有幾位我特別尊敬的女性都配戴著Tiffany & Co.的珠寶。能以品牌最具代表的系列代言人身份加入其中，讓我感到別具意義。」而她所配戴T1系列，以品牌開頭字母T字圖樣為設計原點，延伸出簡約線條和圖形，結合優雅稜角比例，讓每一件珠寶都在簡約中洋溢強大的力量感。
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