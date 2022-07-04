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台中火車站周邊6間超人氣美食大集合 一下火車就有美食等著你！

聯合新聞網／ MENU美食誌

刈包、甜甜圈、早午餐、拉麵......等，讓你從早吃到晚、從鹹吃到甜！

盛橋刈包

中山路26號

充滿著古早味風格的小舖，和一般的刈包店非常不同！有東泉炒麵、芝麻冰淇淋、櫻花蝦起士薯、紅豆冰淇淋、抹茶冰淇淋等創意口味，讓吃過的人相當驚豔。（MENU美食誌阿庭要吃也要瘦提供）

妙妙甜甜圈

復興路四段207號

隱藏在台中後火車站的銅板美食，販售各種口味的沙拉堡、甜甜圈跟現炸蔥油餅。甜甜圈吃起來有嚼勁且帶有蓬鬆口感，是許多人下午茶的首選！（MENU美食誌陳冠豪提供）

AIYO cafe

大公街2-1號

隱身在台中後火車站附近巷弄中的老宅早午餐店，店內裝潢以黑、白、灰為主色，輔以木紋的餐桌椅、吧檯，無論是朋友聚餐或是情侶約會都非常適合！（MENU美食誌鳥胃貪吃誌提供）

有囍Yoshi Ramenよし ラーメン中山店

中山路82號

位在台中火車站的第四信用合作社旁，店家主打雞白湯拉麵，湯頭濃郁有層次且不死鹹，叉燒雞口感軟嫩、多汁，店家不提供外帶、打包。（MENU美食誌高高就是高高提供）

阿坤麵

平等街134號164 號

有著亮黃色的顯眼招牌且營業超過半載的麵店，必吃招牌乾麵，香Q不軟爛的麵配上些許豆芽菜後，搭配鹹甜口味的特製醬料，迷人的滋味讓人一吃就愛上！（MENU美食誌Rubereat 汝伯吃貨地圖提供）

范記金之園草袋飯

成功路174號

在地人一定知道的高人氣老字號排骨飯，推薦人氣極高的排骨飯，米飯飽滿、粒粒分明且帶有獨特藺草香氣，肉質多汁的排骨醃製入味，外層炸的很酥，獨特美味讓人難以忘懷！（MENU美食誌滋滋會社提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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美食誌 火車站 冰淇淋

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