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不用飛出國也能品嚐日本味！盤點雙北6間湯頭濃郁、用料大方又道地的拉麵店

聯合新聞網／ MENU美食誌

從信義區、中山區一路向西吃到板橋、中和、新莊，雙北超人氣拉麵跟著MENU吃就對了！

一蘭拉麵 Ichiran ラーメン台灣台北本店

台北市/信義區

主打天然豚骨湯拉麵，從口味濃淡到麵的軟硬度都能依照個人喜好做調整，豚骨湯頭非常濃郁，搭配滑順的麵條，每一口都是滿滿的精華。（MENU美食誌Bunny Ling提供）

鷹流東京醬油拉麵蘭丸中山店

台北市/大同區

必點的用料豐富的濃湯肉肉SP，超浮誇的叉燒擺盤相當豪氣，湯頭可依喜好選擇濃厚醬油湯底或清爽柴魚濃湯，撒上蔥花和筍絲為拉麵增添獨特的口感，整體非常驚艷！（MENU美食誌孟婕Meng提供）

麵屋一燈 Menya Itto Taiwan

台北市/中山區

在日本獲獎無數的拉麵！主推以濃厚系魚介及清甜海鮮作為基底的拉麵和沾麵，推薦濃厚魚介拉麵，湯頭鮮甜美味，麵條Q彈且吸附滿滿湯汁，讓人一口接一口！（MENU美食誌張芷瑄提供）

藏味拉麵

新北市/中和區

現點現做的正統拉麵店，店內只有8個位置，只提供內用，無法外帶，拉麵共有四種湯頭可選，麵條屬於細的拉麵麵條，帶有彈牙度且偏硬，越嚼越香！（MENU美食誌Corner提供）

讓麵煮一會 雞白湯らーめん

新北市/新莊區

位在新莊捷運站附近且以雞白湯為主要賣點的拉麵店，麵條選用少見的中扁麵，麵體略硬、表面滑順，麵芯有嚼勁，和溫潤的湯頭搭配起來相當獨特！（MENU美食誌1Miz提供）

双豚 ラーメン

新北市/板橋區

店內拉麵分為醬油拉麵、豚骨拉麵和乾拌麵三款，皆可免費加麵一次！推薦双豚DX拉麵，厚叉燒不會過肥，薄叉燒嫩度適中不乾柴，吃到最後也不會膩口！（MENU美食誌李宗霖提供）

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