不用飛出國也能品嚐日本味！盤點雙北6間湯頭濃郁、用料大方又道地的拉麵店
從信義區、中山區一路向西吃到板橋、中和、新莊，雙北超人氣拉麵跟著MENU吃就對了！
台北市/信義區
Bunny Ling提供）
台北市/大同區
美食誌孟婕Meng提供）
台北市/中山區
張芷瑄提供）
新北市/中和區
現點現做的正統拉麵店，店內只有8個位置，只提供內用，無法外帶，拉麵共有四種湯頭可選，麵條屬於細的拉麵麵條，帶有彈牙度且偏硬，越嚼越香！（MENU美食誌Corner提供）
新北市/新莊區
位在新莊捷運站附近且以雞白湯為主要賣點的拉麵店，麵條選用少見的中扁麵，麵體略硬、表面滑順，麵芯有嚼勁，和溫潤的湯頭搭配起來相當獨特！（MENU美食誌1Miz提供）
新北市/板橋區
店內拉麵分為醬油拉麵、豚骨拉麵和乾拌麵三款，皆可免費加麵一次！推薦双豚DX拉麵，厚叉燒不會過肥，薄叉燒嫩度適中不乾柴，吃到最後也不會膩口！（MENU美食誌李宗霖提供）
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
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