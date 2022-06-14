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台北晶華x米其林一星「T+T」 4人套餐快閃價2,980元

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「Regent x T+T米其林亞洲風味美饌聯名套餐」四人分享餐，每套2,980元。圖／台北晶華酒店提供。
「Regent x T+T米其林亞洲風味美饌聯名套餐」四人分享餐，每套2,980元。圖／台北晶華酒店提供。

「晶華美食到你家」疫情期間火力全開，6月15日公布第三波客座主廚名單，此次邀請到台北市美食界公認最難訂位的米其林一星餐廳「T+T」創辦人兼主廚蔡元善、以及該餐廳另一位擅長法國料理的港籍主廚古俊基助陣，兩人四手與晶華酒店共同譜出「Regent x T+T 米其林亞洲風味美饌聯名套餐」，自6月15日起至6月25日接受預訂。

可供四人享用的「Regent x T+T米其林亞洲風味美饌聯名套餐」內容包括龍蝦海鮮叻沙、慢燉牛舌水煎包、松露油封鴨腿胡椒餅、炭烤鳳梨布瑞塔起士、爐烤嫩雞荷葉飯、招牌鹹蛋芋泥球、以及主廚特製菠蘿包，原價4,280元、快閃限定每套2,980元，取餐日6月17日起至6月26日止。詳情請上「晶華美食到你家」（https://shop.silkshotelgroup.com/RT）平台查詢。

「Regent x T+T米其林亞洲風味美饌聯名套餐」是「晶華美食到你家」繼米其林主廚李皞（Paul）、MMHG集團創辦人林泉（Richie）之後，所推出的第三波名廚客座活動。曾經在台北晶華酒店任職的蔡元善主廚，此次為「娘家」設計的「Regent x T+T 米其林亞洲風味美饌聯名套餐」共有7道美味料理。

「慢燉牛舌水煎包」與「松露油封鴨腿胡椒餅」的靈感，來自於台灣街頭美食。前者是將以巴東醬調味、舒肥至軟嫩的牛舌包入麵皮當中，展現水煎包Q潤的極致美味；後者則是在香酥的胡椒餅中，包入法式傳統油封鴨腿肉，成品口感豐美、油香逼人。此外，「炭烤鳳梨布瑞塔起士」則是將碳烤過的鳳梨拌入布瑞塔起司，酸甜的滋味伴隨著碳香與奶香，是道令人驚豔的開胃美點。

主食「龍蝦海鮮叻沙」選用了整隻的鮮活波士頓龍蝦以及小卷、蛤蜊等時令海鮮，滿溢南洋風味的叻沙調味是主廚展現他在新加坡執業時的回憶滋味，甜辣辛香恰到好處。

接下來的「爐烤嫩雞荷葉飯」，是在以雞高湯慢煮而成的雞油飯上鋪滿香嫩的烤雞肉絲，再以荷葉包裹入鍋蒸煮，享用時淡淡撲鼻的荷葉香讓人食慾大開。為套餐做結的「招牌鹹蛋芋泥球」以及「主廚特製菠蘿包」，都是以消費者耳熟能詳的「小食」進行發想。鹹蛋黃結合香濃的芋泥餡經過油炸後，獨一無二的酥軟雙重口感與甜鹹滋味讓人回味再三；菠蘿包則是札札實實包裹著鳳梨醬及卡士達的精緻點心，為主餐後的味蕾帶來全新的想像。

「晶華美食到你家」客座主廚第三波，邀請到米其林星級餐廳「T+T」雙主廚加持。圖／台北晶華酒店提供。
「晶華美食到你家」客座主廚第三波，邀請到米其林星級餐廳「T+T」雙主廚加持。圖／台北晶華酒店提供。

米其林 套餐

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