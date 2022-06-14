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咀嚼控快衝一波！韓國貢茶黃金珍珠系列台灣只賣一個月
在韓國才剛全新上市的「黃金珍珠」系列貢茶，在台灣也喝得到！韓國貢茶「黃金珍珠」新品，預定6月16日在台灣上市，期間限定只銷售1個月。消費者於6月16日至18日在全台貢茶門市購買新品系列，可享10元現折嚐鮮優惠。6月16日前登入貢茶線上點餐會員，即可現領五張10元的新品限定折價券，兌換時間自6月16日起至6月18日止。
這次的期間限定版「黃金珍珠」，有別於過去的水果風味珍珠，宛如寶石盒裡尊貴迷人的金色珠子，透著光更顯耀眼潤澤，入口時帶有些許蜜香氣息。除了搭配奶茶控最愛的「黃金珍珠絲滑奶茶」，也可以搭配鳳芒果茶成為「黃金珍珠鳳芒果茶」，帶來完美細膩的全新食感。
此外，想要獲得貢茶聯名款Kakao Friends限定贈品，粉絲們絕對不能錯過官方臉書粉絲專頁6月16日至20日、及7月1日至5日的抽獎活動。更多優惠與活動訊息請上貢茶官方臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/GongChaTaiwan/）
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