令人羨慕的大長腿+腹肌 木村光希IG曬比基尼辣照

夏季悶熱高溫，總讓人想趁著假期衝到海邊消暑、享受悠閒時光，雖然全球旅遊業因為疫情緣故還沒有正式全面恢復到以往的熱絡光景，但最近木村拓哉的女兒木村光希似乎也已經忍不住，換上本季最新的泳裝，在IG曬出火辣穿搭照，讓大家也能感受到夏日的清涼活力時尚感。

木村光希稍早在IG po出一組泳裝照，她以深藍色的比基尼外搭白色襯衫，秀出一雙大長腿和腹肌，精瘦健美身形讓人超羨慕。