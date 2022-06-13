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令人羨慕的大長腿+腹肌 木村光希IG曬比基尼辣照

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
木村光希稍早在IG po出一組泳裝照。圖／摘自IG
木村光希稍早在IG po出一組泳裝照。圖／摘自IG

夏季悶熱高溫，總讓人想趁著假期衝到海邊消暑、享受悠閒時光，雖然全球旅遊業因為疫情緣故還沒有正式全面恢復到以往的熱絡光景，但最近木村拓哉的女兒木村光希似乎也已經忍不住，換上本季最新的泳裝，在IG曬出火辣穿搭照，讓大家也能感受到夏日的清涼活力時尚感。

木村光希稍早在IG po出一組泳裝照，她以深藍色的比基尼外搭白色襯衫，秀出一雙大長腿和腹肌，精瘦健美身形讓人超羨慕。

其實她身上這一套比基尼是出自時尚品牌Loro Piana最新推出的泳裝系列，這也是Loro Piana首次打造出泳裝作品。木村光希穿的款式是用高性能超細纖維針織面料製成，細肩帶和薄紗編織提供貼身舒適的穿著體驗。同款式總共有三種顏色，另外還有繞頸綁帶的比基尼和連身泳衣等等多樣化選擇。

Loro Piana首次推出泳裝系列。圖／摘自官網
Loro Piana首次推出泳裝系列。圖／摘自官網
Loro Piana首次推出泳裝系列。圖／摘自IG
Loro Piana首次推出泳裝系列。圖／摘自IG
木村光希稍早在IG po出一組泳裝照。圖／摘自IG
木村光希稍早在IG po出一組泳裝照。圖／摘自IG
Loro Piana首次推出泳裝系列。圖／摘自官網
Loro Piana首次推出泳裝系列。圖／摘自官網

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