聽新聞
test
0:00 / 0:00
令人羨慕的大長腿+腹肌 木村光希IG曬比基尼辣照
夏季悶熱高溫，總讓人想趁著假期衝到海邊消暑、享受悠閒時光，雖然全球旅遊業因為疫情緣故還沒有正式全面恢復到以往的熱絡光景，但最近木村拓哉的女兒木村光希似乎也已經忍不住，換上本季最新的泳裝，在IG曬出火辣穿搭照，讓大家也能感受到夏日的清涼活力時尚感。
木村光希稍早在IG po出一組泳裝照，她以深藍色的比基尼外搭白色襯衫，秀出一雙大長腿和腹肌，精瘦健美身形讓人超羨慕。
其實她身上這一套比基尼是出自時尚品牌Loro Piana最新推出的泳裝系列，這也是Loro Piana首次打造出泳裝作品。木村光希穿的款式是用高性能超細纖維針織面料製成，細肩帶和薄紗編織提供貼身舒適的穿著體驗。同款式總共有三種顏色，另外還有繞頸綁帶的比基尼和連身泳衣等等多樣化選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言