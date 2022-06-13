夢幻繽紛馬卡龍系隨身小物！太可愛只能包色了

端午過後炎熱的夏季就要到來，不妨用輕柔的馬可龍色調來為視覺降溫吧！法國精品都彭（S.T. Dupont）推出夏日新品，包括經典的Liberte系列筆具、超薄的Slim7打火機、以及經典噴射火焰的Minijet打火機，都換上了活潑可愛的黃色、療癒的天空藍色和浪漫的櫻花粉紅色，為全新的季節帶來嶄新的鮮甜能量！

S.T. Dupont全系列經典均在初夏之際換上柔和的天空藍、香草黃和櫻花粉色調，迎接假期的到來。擁有柔美的筆具弧線的Liberte系列，是為新世代極具知性魅力的女性創作的筆具；Slim 7 打火機，其纖薄、精緻的設計和扁平的火炬則是因應現代人追求輕盈小巧而推出的當代傑作，僅重45克，超薄7毫米完美結合技術與美學；符合人體工程學的Minijet最大特色便是強而有力的噴射型火焰，機身僅5.5公分的迷你外型加上超輕巧重量70公克，是最容易隨身攜帶的款式。 Slim 7系列打火機馬卡龍櫻花粉，6,600元。圖／迪生提供 Minijet系列打火機馬卡龍天空藍，5,200元。圖／迪生提供 Liberte系列筆具馬卡龍香草黃搭配鈀金潤飾筆身，17,800元。圖／迪生提供 Slim 7系列打火機馬卡龍香草黃，6,600元。圖／迪生提供 Liberte系列筆具馬卡龍天空藍搭配鈀金潤飾筆身，17,800元。圖／迪生提供 Liberte系列筆具馬卡龍櫻花粉搭配鈀金潤飾筆身，17,800元。圖／迪生提供 Minijet系列打火機馬卡龍櫻花粉，5,200元。圖／迪生提供 Slim 7系列打火機馬卡龍天空藍，6,600元。圖／迪生提供 Minijet系列打火機馬卡龍香草黃，5,200元。圖／迪生提供