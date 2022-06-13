快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夢幻繽紛馬卡龍系隨身小物！太可愛只能包色了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
S.T. Dupont全系列經典均在初夏之際換上柔和的天空藍、香草黃和櫻花粉色調，迎接假期的到來。圖／迪生提供
S.T. Dupont全系列經典均在初夏之際換上柔和的天空藍、香草黃和櫻花粉色調，迎接假期的到來。圖／迪生提供

端午過後炎熱的夏季就要到來，不妨用輕柔的馬可龍色調來為視覺降溫吧！法國精品都彭（S.T. Dupont）推出夏日新品，包括經典的Liberte系列筆具、超薄的Slim7打火機、以及經典噴射火焰的Minijet打火機，都換上了活潑可愛的黃色、療癒的天空藍色和浪漫的櫻花粉紅色，為全新的季節帶來嶄新的鮮甜能量！

S.T. Dupont全系列經典均在初夏之際換上柔和的天空藍、香草黃和櫻花粉色調，迎接假期的到來。擁有柔美的筆具弧線的Liberte系列，是為新世代極具知性魅力的女性創作的筆具；Slim 7 打火機，其纖薄、精緻的設計和扁平的火炬則是因應現代人追求輕盈小巧而推出的當代傑作，僅重45克，超薄7毫米完美結合技術與美學；符合人體工程學的Minijet最大特色便是強而有力的噴射型火焰，機身僅5.5公分的迷你外型加上超輕巧重量70公克，是最容易隨身攜帶的款式。

Slim 7系列打火機馬卡龍櫻花粉，6,600元。圖／迪生提供
Slim 7系列打火機馬卡龍櫻花粉，6,600元。圖／迪生提供
Minijet系列打火機馬卡龍天空藍，5,200元。圖／迪生提供
Minijet系列打火機馬卡龍天空藍，5,200元。圖／迪生提供
Liberte系列筆具馬卡龍香草黃搭配鈀金潤飾筆身，17,800元。圖／迪生提供
Liberte系列筆具馬卡龍香草黃搭配鈀金潤飾筆身，17,800元。圖／迪生提供
Slim 7系列打火機馬卡龍香草黃，6,600元。圖／迪生提供
Slim 7系列打火機馬卡龍香草黃，6,600元。圖／迪生提供
Liberte系列筆具馬卡龍天空藍搭配鈀金潤飾筆身，17,800元。圖／迪生提供
Liberte系列筆具馬卡龍天空藍搭配鈀金潤飾筆身，17,800元。圖／迪生提供
Liberte系列筆具馬卡龍櫻花粉搭配鈀金潤飾筆身，17,800元。圖／迪生提供
Liberte系列筆具馬卡龍櫻花粉搭配鈀金潤飾筆身，17,800元。圖／迪生提供
Minijet系列打火機馬卡龍櫻花粉，5,200元。圖／迪生提供
Minijet系列打火機馬卡龍櫻花粉，5,200元。圖／迪生提供
Slim 7系列打火機馬卡龍天空藍，6,600元。圖／迪生提供
Slim 7系列打火機馬卡龍天空藍，6,600元。圖／迪生提供
Minijet系列打火機馬卡龍香草黃，5,200元。圖／迪生提供
Minijet系列打火機馬卡龍香草黃，5,200元。圖／迪生提供

法國

延伸閱讀

劉詩詩、許光漢另類同場虛擬歌手？身上風格小物成關鍵

相關新聞

超美感禪意竹林庭院！法國26坪天井楓葉之居

誰說天井庭院要非得大坪數的「大戶人家」才能擁有？法國建築事務所 OverCode architecture urbanisme 在此案獨棟住宅以簡約素雅風格作為主軸，再輔以落地窗與天井「雙庭院」的搭配，打造絕佳採光的質感住家！

令人羨慕的大長腿+腹肌 木村光希IG曬比基尼辣照

夏季悶熱高溫，總讓人想趁著假期衝到海邊消暑、享受悠閒時光，雖然全球旅遊業因為疫情緣故還沒有正式全面恢復到以往的熱絡光景，...

夢幻繽紛馬卡龍系隨身小物！太可愛只能包色了

端午過後炎熱的夏季就要到來，不妨用輕柔的馬可龍色調來為視覺降溫吧！法國精品都彭（S.T. Dupont）推出夏日新品，包...

六福推「我補助，您來住」優惠 最高現賺5,700元

2022年新版國旅補助擬於7月15日上路，六福（2705）即日起搶先推出「我補助，您來住」活動，讓民眾不用等，立刻出遊就...

滿額送小籠包、折價券！文青湯包「古北饕」展新店

歷經2個月的試營運，文青系湯包店「古北饕」旗艦店現已於華山文創園區週邊正式開幕。店內空間以老宅翻修的歲月痕跡為基礎，並提...

關西六福莊、六福萬怡送好康 疫苗打3劑最高現賺5,700

2022年新版國旅補助擬於7月15日上路，提前搶攻國旅安心旅遊補助商機，六福旅遊集團旗下的關西六福莊與台北六福萬怡酒店，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。