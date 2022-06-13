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滿額送小籠包、折價券！文青湯包「古北饕」展新店

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
店內以小籠湯包為招牌商品。圖／古北饕提供
店內以小籠湯包為招牌商品。圖／古北饕提供

歷經2個月的試營運，文青系湯包店「古北饕」旗艦店現已於華山文創園區週邊正式開幕。店內空間以老宅翻修的歲月痕跡為基礎，並提供松露小籠湯包、義式牛肉蒸餃等點心與多款中式創意料理。為慶祝新店開幕，即日起至6月30日期間，還有不同梯次優惠，包括滿額送小籠包、抵用券，還有機會抽中1,000元抵用券與週邊商品。

古北饕最初於2018年在古亭成立，以招牌「絲瓜蝦仁湯包」最具代表性，並獲得許多網友青睞。但由於店內空間小、座位少，因此再開設古北饕旗艦店。新店面本身為2層樓的80年老宅，經翻新打造成兼具新潮與復古風格的用餐環境，空間近70坪，並規劃有12人的獨立大包箱、開放沙發區等空間。刻意保留的歲月細節，也能滿足民眾打卡拍照的慾望。

相較於古亭店，旗艦門市的菜單也採新設計。除了絲瓜蝦仁湯包，還獨家推出「松露小籠湯包」，將餡料中加入松露醬與松露鹽調味，帶來中西合併的奢華感受，每籠420元（10顆），半籠210元（5顆）。店內也提供有「義式牛肉蒸餃」，藉由多種義式香料、帕瑪森起司的組合，呈現異國料理的樂趣，6顆150元。同樣為旗艦店獨家的「這不是豬血糕！」外表看似豬血糕，實際則是以西點牛奶慕斯的手法製作的甜點，外層並撒上花生、芝麻及少許檸檬皮增添香氣，每份120元。除此之外，店內還提供柚香油爆蝦、口水雞、迷迭鮮蝦捲、蜜棗雞丁等多款中式餐點。

為慶祝新店開幕，即日起至6月30日期間，依序推出一系列優惠活動。6月19日前，內用消費滿500元，即贈送半籠原味小籠包、滿1,000元即贈一籠原味小籠包（每桌最高享贈一籠）；至6月30日前，內用消費滿1,000元，贈送100元抵用券，送完為止。同時段內用消費並給予5星好評，就贈送只送不賣的「栗子小籠包一組（3顆）」；另外內用或外帶不限金額，均可獲得抽獎券，有機會獲得100～1,000元抵用券，還有設計服飾、帽子等週邊。

【古北饕旗艦店】

地址：台北市中正區杭州南路一段9號

電話：02-2351-0050

古北饕旗艦店已於近期正式開幕。圖／古北饕提供
古北饕旗艦店已於近期正式開幕。圖／古北饕提供
古北饕旗艦店仍保有老宅的歲月元素，增添個性。圖／古北饕提供
古北饕旗艦店仍保有老宅的歲月元素，增添個性。圖／古北饕提供
古北饕提供多款點心與中式餐點。圖／古北饕提供
古北饕提供多款點心與中式餐點。圖／古北饕提供
松露小籠湯包，每籠420元（10顆）。圖／古北饕提供
松露小籠湯包，每籠420元（10顆）。圖／古北饕提供
旗艦店限定的「這不是豬血糕！」，每份120元。圖／古北饕提供
旗艦店限定的「這不是豬血糕！」，每份120元。圖／古北饕提供

老宅 北市

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