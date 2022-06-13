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關西六福莊、六福萬怡送好康 疫苗打3劑最高現賺5,700

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
關西六福莊是亞洲第一座生態度假旅館。圖／六福旅遊集團提供。
關西六福莊是亞洲第一座生態度假旅館。圖／六福旅遊集團提供。

2022年新版國旅補助擬於7月15日上路，提前搶攻國旅安心旅遊補助商機，六福旅遊集團旗下的關西六福莊與台北六福萬怡酒店，即日起搶先推出「我補助，您來住」活動。此外，針對想要單日暢玩的民眾，六福村「制服季」正開跑中，不限年齡及性別，民眾只要穿上校服或系服，即可享有門票500元入園優惠（原價999元），形同半價優惠。

關西六福莊推出「Cool瘋樂園，暑假住房專案」，3人入住剛果原野客房兩天一夜，還有早餐3客、六福村兩日入園手環3人份、兒童水槍1份、酷星冰雪糕1支，只要9,900元起+10%；於6月14日至7月14日間入住，只要秀出滿三劑疫苗接種紀錄卡，享暑期平假日均一價優惠，假日皆不另加價，還可再直接折抵含稅後的房價1,300元，最高可省下5,700元。

另隨著近期兒童疫苗開放施打，關西六福莊也為小朋友們加油，再額外出示已接種之兒童新冠肺炎疫苗接種紀錄卡，依照各房型人數上限，再額外贈送至多兩位兒童免費入住。

台北六福萬怡酒店也推出超優惠方案及活動，首先為超狂快閃5日搶便宜，即日起至6月17日開放預訂，於8月31日前入住，即可以2,399元享受平日雙人卓越客房一晚，假日價為3,899元（已含服務費及稅），再免費升等豪華客房、贈第3~4人免費入住，平假日皆加贈萬豪旅享家房晚點數，最高現賺2,900元。還有好評續賣的「自助百匯加1元住1晚」、「舒鴨好眠」等住房專案，入住六福萬怡美好一夜時，又能大啖敘日或粵亮美食，雙人價4,357元起（已含服務費及稅）。

台北六福萬怡酒店還有第二好康優惠，即日起至7月14日間入住官網「1+1六福雙城假期」、「瘋玩樂園」、「隨心樂悠遊」等住房專案，也可享假日不加價優惠。最後再加碼小黃卡抽獎活動，即日起至8月31日止，於平日（周一至周四）入住時出示滿三劑疫苗接種紀錄卡，就有機會抽中豪華客房免費住宿券、套房升等券、餐飲抵用券500元等精美好禮。

關西六福莊「Cool瘋樂園，暑假住房專案」，7月14日前入住只要秀出滿三劑疫苗接種紀錄卡，享暑期平假日均一價優惠，還可再直接折抵含稅後的房價1,300元，最高可省下5,700元。圖／六福旅遊集團提供。
關西六福莊「Cool瘋樂園，暑假住房專案」，7月14日前入住只要秀出滿三劑疫苗接種紀錄卡，享暑期平假日均一價優惠，還可再直接折抵含稅後的房價1,300元，最高可省下5,700元。圖／六福旅遊集團提供。
台北六福萬怡酒店推出多項好康，最狂為快閃5日搶優惠，2,399元起即可入住。圖／六福旅遊集團提供。
台北六福萬怡酒店推出多項好康，最狂為快閃5日搶優惠，2,399元起即可入住。圖／六福旅遊集團提供。
六福村「制服季」現正開跑中，不限年齡及性別，民眾只要穿上校服或系服，即可享有門票500元入園優惠（原價999元）。圖／六福旅遊集團提供。
六福村「制服季」現正開跑中，不限年齡及性別，民眾只要穿上校服或系服，即可享有門票500元入園優惠（原價999元）。圖／六福旅遊集團提供。

疫苗 酒店 國旅補助

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