粉絲注意！高畑勲展動畫手稿圖錄 有.設計獨家開賣

今夏最受矚目的「吉卜力動畫大師—高畑勲展」即將盛大開展! 身為吉卜力三巨頭之一的高畑勳，展覽將從個人生平介紹到創作起源、故事靈感、分鏡手稿及影像，逐一透析這位天才大師的內心，此外，高畑勲展動畫手稿圖錄也將在u.Design有.設計平台獨家線上開賣，粉絲們千萬別錯過！

高畑勲展動畫手稿圖錄為日本原裝進口，收錄超過10部經典代表作，可一覽大師作品企畫、筆記與美術分鏡，透過超大篇幅頁面與數百張的原畫與分鏡手稿豐富內容，如親臨大師現場創作並感受作品最原始的風貌，是熱愛這些作品的粉絲們不可錯過的收藏。

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「吉卜力動畫大師—高畑勲展」

▍展覽日期：2022/6/18（六）- 2022/9/25（日）

▍展覽地點：臺北流行音樂中心 文化館二樓 特展廳

▍營業時間：每日10:00 - 18:00 (17:30 停止售票及入場)