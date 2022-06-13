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聽GD暢聊韓國文化為何能席捲全球？香奈兒推出全新廣播

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
香奈兒以GD為第二季CHANEL Connects節目的廣告主角。圖／摘自官網
香奈兒以GD為第二季CHANEL Connects節目的廣告主角。圖／摘自官網

香奈兒在2021年正式加入了Podcast行列，推出CHANEL Connects企劃，邀請來自電影、藝術、音樂與時尚等各領域的才華人士對談，分享他們的專業和頗析世界潮流，透過多元的對話主題，更全面了解當前時代「正流行什麼」以及不同文化的精髓。隨著第二季CHANEL Connects熱騰騰上線，香奈兒官方IG特別以品牌大使、韓國潮流天王權志龍（G-DRAGON，簡稱GD）為主角推出宣傳影片，除了展示出GD超強的個人魅力之外，也再次證明韓國流行文化依舊是當前全球最紅的一股勢力。

GD在廣告中身穿寶石裝飾香奈兒經典外套，內搭龐克風印花T恤，貴氣又有個性。他與韓國超模朴秀珠、《寄生上流》攝影師洪慶彪在本次新上線的第二季CHANEL Connects壓軸登場，於第八集節目中談論「韓國文化是如何成為目前這股全球現象的？」三人分享創作靈感和過程以及韓國文化日益增長的影響力，全集以韓文發音。

第二季CHANEL Connects中也邀請到舞蹈家Lil Buck、雕塑家Kennedy Yanko、演員Maisie Williams、DJ Honey Dijon等人進行對談，延續香奈兒對各藝術領域文化與人才的尊重與推廣理念，目前全集都已經在香奈兒官網、Apple Podcasts、Spotify平台收聽。

香奈兒以GD為第二季CHANEL Connects節目的廣告主角。圖／摘自官網
香奈兒以GD為第二季CHANEL Connects節目的廣告主角。圖／摘自官網
第二季CHANEL Connects熱騰騰上線。圖／摘自Podcast
第二季CHANEL Connects熱騰騰上線。圖／摘自Podcast
GD在廣告中身穿寶石裝飾香奈兒經典外套，內搭龐克風印花T恤，貴氣又有個性。圖／摘自IG
GD在廣告中身穿寶石裝飾香奈兒經典外套，內搭龐克風印花T恤，貴氣又有個性。圖／摘自IG
GD在廣告中身穿寶石裝飾香奈兒經典外套，內搭龐克風印花T恤，貴氣又有個性。圖／摘自IG
GD在廣告中身穿寶石裝飾香奈兒經典外套，內搭龐克風印花T恤，貴氣又有個性。圖／摘自IG

香奈兒

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