德國RITZENHOFF藝術家合作系列 獨特設計展現各風味杯型

起源於18世紀德國RITZENHOF，從小規模做起，發展至今成已為德國最知名與先進的高科技玻璃工廠之一。在歷經三年的努力，重新修正品牌Logo、設計與包裝，正式推出全新杯型與新的視覺包裝設計。這次推出八個系列，共十八個品項杯款，給予各種不同酒種飲品最適合展現各自風味的杯型，包含啤酒、葡萄酒、香檳酒、琴酒、開胃酒、雞尾酒、氣泡飲、水等。產品涵蓋多種酒類及日常生活飲品等，非常具有實用性。

這次的系列分別與歐美世界級的藝術家合作，每個系列各有不同的創意靈感與設計哲理，且都提供相關說明文字讓消費者進一步認識每個作品設計師的設計概念，消費者使用時更能感受到設計師傳達的理念與意境。如由色彩魔術師之稱的德國世界級插畫家 Olaf Hajek 所創作的「夏露」及「夏季高峰」系列的高腳水晶杯，他以動植物的主題，古老的符號和當前的流行為主題，將它們全部細化和生動地運用到他的作品中。

而由英國插畫藝術家Si Scott 所創作的「輕柔相遇」系列香檳氣泡酒對杯則又是完全另一種風格；擅長描繪俱有流動感生態插畫的Si Scott，將液態墨水紋路呈現於生物的形體之中，使其兼具立體感與線條美，酒杯精緻栩栩如生的動物或昆蟲圖案，滲透到空氣中，讓您強烈地體驗這種豐富的意境，盡情享受開放的大自然精緻的設計和無憂無慮的優雅賦予的生命。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

「暗影視界」系列的高腳與水酒對杯系列，則是來自美國加州藝術插畫家 Maggie Enterrios所創作，她的作品以大膽的自然場景為特色，將傳統主題與現代描繪、錯綜複雜的重疊和幾何細節融為一體。暗影視界系列是以在夜晚找尋冒險的生物，「貓頭鷹與豹」與「蝴蝶與鶴」為兩大主題，這些夜行動物他們爬行、飛翔、飄動、嬉戲、躺下或漫步等，讓夜花園綻放出陰鬱的光彩，閃爍的光彩在月光下栩栩如生。

「流光系列」水晶香檳氣泡酒杯有類似循環氣流的微妙線條，德國Romi Bohnenberg設計師以極簡主義設計，使用桃色、薰衣草色、虹彩與高貴的鉑金灰色裝飾，純粹抽象風格。這位專注於餐舉和室內設計的Romi Bohnenberg設計師，另一個創作是「仲夏夜之夢」系列，使用宛如水彩色調，透過不同形狀和顏色的抽象圓圈組合形成複雜的形狀，搭配各類飲品，為靈感留下充足的空間。目前此系列有兩種杯型可選擇，水酒與紅酒對杯。尤其水酒對杯，其適用性非常廣，水、軟性飲料、葡萄酒、列酒或當作甜點杯，是多功能現代杯款設計。

「時尚圖騰啤酒」系列的啤酒(多功能)對杯則由德國知名三位紋身藝術家-Vladi Bott、Daniel Fatemi 及Tobias Tietchen所創作的，顏色是一種聲明，顏色可以定義風格，結合玻璃紋身的概念圖案裝飾，該系列以抽象的流行藝術組合與平面流行色彩將其噴灑到世界各個角落。「星輝相映」系列是將產品的注意力基本要素上，採用極簡設計，其精髓在於最精美的水晶與流暢的浮雕線條，精心打造杯內浮雕結構設計，營造出光影交錯的效果，雅緻品牌商標點綴，提供2支對杯組合，非常具有吸引力。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

此次新品中有較多對杯組合，尤其用於送禮時，更加大方適宜。有別於以往各杯型的有自己專的風格的包裝，這次一致化與時尚精品化的包裝盒設計，推出後深受好評，讓大家眼睛為之一亮。有.設計獨家新品上市，RITZENHOFF全品牌85折起，詳情請洽 活動頁 。

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