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吉卜力動畫大師-高畑勲展動畫手稿圖錄-u.Design有.設計平台獨家線上開賣

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
高畑勲展動畫手稿圖錄封面。 圖/有你共創提供
高畑勲展動畫手稿圖錄封面。 圖/有你共創提供

今夏最受矚目的「吉卜力動畫大師—高畑勲展」於六月中旬即將盛大開展! 身為吉卜力三巨頭之一的高畑勳，從生平介紹到創作起源、故事靈感、分鏡手稿及影像，逐一透析大師的內心，一覽這位天才大師留給我們最後的禮物。

超精美高畑勲展動畫手稿圖錄有.設計獨家開賣。 圖/有你共創提供
超精美高畑勲展動畫手稿圖錄有.設計獨家開賣。 圖/有你共創提供

高畑勲展動畫手稿圖錄一次擁有陪伴我們長大的經典代表作

日本高原裝進口，收錄超過10部經典代表作，一覽大師作品企劃、筆記與美術分鏡，忠實呈現高畑勲獨具匠心的創作靈感。透過超大篇幅頁面與數百張的原畫與分鏡手稿豐富內容，如親臨大師現場創作並感受作品最原始的風貌，是熱愛這些作品的你不可錯過的收藏。

圖錄內含數百張原圖與分鏡手稿。© 2013 Hatake Jimusho - Studio Ghibli - NDHDMTK。 圖/有你共創提供
圖錄內含數百張原圖與分鏡手稿。© 2013 Hatake Jimusho - Studio Ghibli - NDHDMTK。 圖/有你共創提供

以美感和高品質為著稱 堅持人工繪圖製作為基礎 注入人文精神 不但創作主題廣泛 內容細膩又富有生氣 充滿著對人世界和大自然的關懷，內有許多大師經典代表作都是陪伴我們長大、廣受粉絲熱烈喜愛的巨作。

粉絲們討論度最高的催淚神作「螢火蟲之墓」、挑戰手繪線條的水彩畫風，創作出超越以往的全新表現風格的「輝耀姬物語」，而被稱為龍貓前作的「熊貓家族」以及經典世界名著「小天使」，也有不少廣大的粉絲們。

有.設計u.Design設計電商平台，全台獨家網路首賣，首波預購超早鳥價1,000元/本(限量上市)，讓你收藏高畑勲大師經典代表作手稿圖錄，一同感受大師細膩且具有生命力的創作魅力，詳情資訊請見有.設計u.Design頁面查詢

吉卜力動畫大師—高畑勲展 展覽資訊。 圖/有你共創提供
吉卜力動畫大師—高畑勲展 展覽資訊。 圖/有你共創提供

「吉卜力動畫大師—高畑勲展」

展覽日期：2022/6/18（六）- 2022/9/25（日）

展覽地點：臺北流行音樂中心 文化館二樓 特展廳

營業時間：每日10:00 - 18:00 (17:30 停止售票及入場)

展覽頁面資訊連結

動畫 吉卜力

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