超萌「藍色小精靈」聯名口罩現身！小美人、賈不妙都成主角 可愛設計讓人包色又包款

當口罩成為日常的一部分時，很多人都會在意好看與否，儼然是不可或缺的造型配件。擅長跨界聯名的JIU JIU就推出了以經典卡通「藍色小精靈」為主題的系列口罩，將深受大、小朋友們的喜愛的角色如「小美人」、「賈不妙」等，都運用於圖案設計中，搭配繽紛色彩，戴上就能成為街頭矚目焦點。

JIU JIU暨與瘦子E.SO、媽祖合作之後，此次攜手風靡全球60多年的經典卡通《藍色小精靈》推出了4款超萌口罩。1958年就問世的藍色小精靈，無論過了多久，其魅力仍絲毫不減，因此JIU JIU就將大家所熟悉的角色，像是「小美人」、「賈不妙」、「鬍子老爹」等，運用在口罩設計上。像是「條紋派對款」上可見一個個活潑開朗的藍色小精靈們正開著派對、大肆慶祝；「繽紛漫畫款」呈現出懷舊復古感、「我愛小美人款」適合女孩們日常配戴，可以根據每天不同風格的衣服來做搭配，讓口罩成為穿搭亮點。而且，聯名款外包裝以信封盒的方式設計，每款盒子印有相對應的主題圖案，在內裝方面口罩皆以單片獨立包裝，方便攜帶也方便保存。

聯名款外包裝以信封盒的方式設計，每款盒子印有相對應的主題圖案。圖／JIU JIU提供

口罩不想要「裝可愛」，還有CSD中衛與臺北時裝周聯名款可參考，以「城市中的永續烏托邦」為靈感，汲取自臺灣特有的寬尾鳳蝶、金絲蛇、帝雉、雲豹等四種生物的花紋，經過設計後呈現於口罩上。品牌想藉此勾勒的豐富生態面貌，喚醒消費者對於生物多樣性的重視，並展現臺北時裝週對於自然生態的尊重。

JIU JIU《藍色小精靈》我愛小美人款口罩10入，199元。圖／JIU JIU提供

JIU JIU《藍色小精靈》聯名繽紛漫畫款口罩10入，199元。圖／JIU JIU提供

JIU JIU《藍色小精靈》聯名條紋派對款口罩10入，199元。圖／JIU JIU提供

JIU JIU《藍色小精靈》聯名經典角色款口罩10入，199元。圖／JIU JIU提供

CSD中衛與臺北時裝周聯名寬尾鳳蝶款口罩。圖／樺舍公關提供

CSD中衛與臺北時裝周聯名雲豹款口罩。圖／樺舍公關提供

CSD中衛與臺北時裝周聯名金絲蛇款口罩。圖／樺舍公關提供