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超萌「藍色小精靈」聯名口罩現身！小美人、賈不妙都成主角 可愛設計讓人包色又包款

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
JIU JIU此次攜手風靡全球60多年的經典卡通《藍色小精靈》推出了4款超萌口罩。圖／JIU JIU提供
JIU JIU此次攜手風靡全球60多年的經典卡通《藍色小精靈》推出了4款超萌口罩。圖／JIU JIU提供

口罩成為日常的一部分時，很多人都會在意好看與否，儼然是不可或缺的造型配件。擅長跨界聯名的JIU JIU就推出了以經典卡通「藍色小精靈」為主題的系列口罩，將深受大、小朋友們的喜愛的角色如「小美人」、「賈不妙」等，都運用於圖案設計中，搭配繽紛色彩，戴上就能成為街頭矚目焦點。

JIU JIU暨與瘦子E.SO、媽祖合作之後，此次攜手風靡全球60多年的經典卡通《藍色小精靈》推出了4款超萌口罩。1958年就問世的藍色小精靈，無論過了多久，其魅力仍絲毫不減，因此JIU JIU就將大家所熟悉的角色，像是「小美人」、「賈不妙」、「鬍子老爹」等，運用在口罩設計上。像是「條紋派對款」上可見一個個活潑開朗的藍色小精靈們正開著派對、大肆慶祝；「繽紛漫畫款」呈現出懷舊復古感、「我愛小美人款」適合女孩們日常配戴，可以根據每天不同風格的衣服來做搭配，讓口罩成為穿搭亮點。而且，聯名款外包裝以信封盒的方式設計，每款盒子印有相對應的主題圖案，在內裝方面口罩皆以單片獨立包裝，方便攜帶也方便保存。

聯名款外包裝以信封盒的方式設計，每款盒子印有相對應的主題圖案。圖／JIU JIU提供
聯名款外包裝以信封盒的方式設計，每款盒子印有相對應的主題圖案。圖／JIU JIU提供

口罩不想要「裝可愛」，還有CSD中衛與臺北時裝周聯名款可參考，以「城市中的永續烏托邦」為靈感，汲取自臺灣特有的寬尾鳳蝶、金絲蛇、帝雉、雲豹等四種生物的花紋，經過設計後呈現於口罩上。品牌想藉此勾勒的豐富生態面貌，喚醒消費者對於生物多樣性的重視，並展現臺北時裝週對於自然生態的尊重。

JIU JIU《藍色小精靈》我愛小美人款口罩10入，199元。圖／JIU JIU提供
JIU JIU《藍色小精靈》我愛小美人款口罩10入，199元。圖／JIU JIU提供

JIU JIU《藍色小精靈》聯名繽紛漫畫款口罩10入，199元。圖／JIU JIU提供
JIU JIU《藍色小精靈》聯名繽紛漫畫款口罩10入，199元。圖／JIU JIU提供

JIU JIU《藍色小精靈》聯名條紋派對款口罩10入，199元。圖／JIU JIU提供
JIU JIU《藍色小精靈》聯名條紋派對款口罩10入，199元。圖／JIU JIU提供

JIU JIU《藍色小精靈》聯名經典角色款口罩10入，199元。圖／JIU JIU提供
JIU JIU《藍色小精靈》聯名經典角色款口罩10入，199元。圖／JIU JIU提供

CSD中衛與臺北時裝周聯名寬尾鳳蝶款口罩。圖／樺舍公關提供
CSD中衛與臺北時裝周聯名寬尾鳳蝶款口罩。圖／樺舍公關提供

CSD中衛與臺北時裝周聯名雲豹款口罩。圖／樺舍公關提供
CSD中衛與臺北時裝周聯名雲豹款口罩。圖／樺舍公關提供

CSD中衛與臺北時裝周聯名金絲蛇款口罩。圖／樺舍公關提供
CSD中衛與臺北時裝周聯名金絲蛇款口罩。圖／樺舍公關提供

CSD中衛與臺北時裝周聯名帝雉款口罩。圖／樺舍公關提供
CSD中衛與臺北時裝周聯名帝雉款口罩。圖／樺舍公關提供

口罩 卡通

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