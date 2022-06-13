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兒時最前衛的角色 MAX&Co.推《凡爾賽玫瑰》聯名系列

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
MAX&Co.的The &Co.llaboration合作計劃攜手《凡爾賽玫瑰》聯名推出「Lady Oscar限量聯名系列」。圖／MAX&Co.提供
MAX&Co.的The &Co.llaboration合作計劃攜手《凡爾賽玫瑰》聯名推出「Lady Oscar限量聯名系列」。圖／MAX&Co.提供

日本知名漫畫家池田理代子的創作《凡爾賽玫瑰》陪伴了許多人長大，無論是原作漫畫或是改編的動畫都吸引了許多粉絲，劇中主角Oscar帥氣俊美、雌雄莫辨形象突破性別界限，在作品問世、盛行的1970、80年代可說是很前衛的設定。今年秋冬，MAX&Co.的The &Co.llaboration合作計劃就攜手《凡爾賽玫瑰》聯名推出「Lady Oscar限量聯名系列」，把這個經典作品用於服飾和配件，讓粉絲們可以重新找回愉快的童年記憶。

在《凡爾賽玫瑰》故事中，女主角奧斯卡（Oscar）生於法國貴族，因為家族未能喜獲男丁，從小就以男性身份受教育和生活，進而開啟了不平凡的一生。她的人物形象瀟灑帥氣又美麗，善良聰明又極富正義感，頂著一頭浪漫金髮卻搭配著軍裝，以現在眼光來看完全是一位最有態度、個性鮮明的時尚指標。

MAX&Co.以素描和連環畫方式的作畫方式重新詮釋《凡爾賽玫瑰》作品的經典畫面，打造出標誌性的logo T恤、亮片裝飾衛衣、帽T和棒球帽，搶眼百搭，目前全系列限量發行中。

Lady Oscar刺繡短版T-shirt，6,900元。圖／MAX&Co.提供
Lady Oscar刺繡短版T-shirt，6,900元。圖／MAX&Co.提供
Lady Oscar棒球帽，5,600元。圖／MAX&Co.提供
Lady Oscar棒球帽，5,600元。圖／MAX&Co.提供
Lady Oscar箱型手稿T-shirt，7,900元。圖／MAX&Co.提供
Lady Oscar箱型手稿T-shirt，7,900元。圖／MAX&Co.提供
在《凡爾賽玫瑰》故事中，女主角Oscar瀟灑帥氣又美麗，善良聰明又極富正義感。圖／MAX&Co.提供
在《凡爾賽玫瑰》故事中，女主角Oscar瀟灑帥氣又美麗，善良聰明又極富正義感。圖／MAX&Co.提供
MAX&Co.的The &Co.llaboration合作計劃攜手《凡爾賽玫瑰》聯名推出「Lady Oscar限量聯名系列」。圖／MAX&Co.提供
MAX&Co.的The &Co.llaboration合作計劃攜手《凡爾賽玫瑰》聯名推出「Lady Oscar限量聯名系列」。圖／MAX&Co.提供
Lady Oscar方型logo T-shirt，7,900元。圖／MAX&Co.提供
Lady Oscar方型logo T-shirt，7,900元。圖／MAX&Co.提供
在《凡爾賽玫瑰》故事中，女主角Oscar瀟灑帥氣又美麗，善良聰明又極富正義感。圖／MAX&Co.提供
在《凡爾賽玫瑰》故事中，女主角Oscar瀟灑帥氣又美麗，善良聰明又極富正義感。圖／MAX&Co.提供
MAX&Co.的The &Co.llaboration合作計劃攜手《凡爾賽玫瑰》聯名推出「Lady Oscar限量聯名系列」。圖／MAX&Co.提供
MAX&Co.的The &Co.llaboration合作計劃攜手《凡爾賽玫瑰》聯名推出「Lady Oscar限量聯名系列」。圖／MAX&Co.提供
乾燥玫瑰粉Lady Oscar衛衣，10,900元。圖／MAX&Co.提供
乾燥玫瑰粉Lady Oscar衛衣，10,900元。圖／MAX&Co.提供
Lady Oscar劇照T-shirt，7,900元。圖／MAX&Co.提供
Lady Oscar劇照T-shirt，7,900元。圖／MAX&Co.提供

標誌 動畫 法國

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