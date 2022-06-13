吉比鮮釀餐廳瓶裝啤酒預購82折 小麥酵母愛爾限量優惠

盛夏是啤酒的季節，吉比鮮釀餐廳全新推出果香系「小麥酵母愛爾」瓶裝鮮釀啤酒，即日起至7月3日，首次於全台吉比鮮釀餐廳7家分店，以82折超值優惠價限量預購，還搭贈獨家周邊商品。

即日起只要到全台吉比鮮釀餐廳7家分店，皆可以2,999元預購「小麥酵母愛爾」啤酒超值組，其中包含「小麥酵母愛爾」瓶裝啤酒2箱、吉比鮮釀保冷袋1個（售價300元）和皮革開瓶器1個（售價250元）。

瓶裝啤酒分兩種容量，350ml一箱12入售價1560元；700ml一箱6入售價1500元。若預購2箱350ml瓶裝啤酒組合，現省671元。此次優惠組全台僅限量200組，數量有限，售完為止。

在預購活動組合裡，還搭贈首次亮相的質感商品——吉比鮮釀保冷袋和皮革開罐器，將啤酒帶至戶外野餐或朋友聚會，能夠用保冷袋持續保冰，也不用苦無開瓶工具，幫你準備好一切，即開即飲，輕鬆喝到沁涼啤酒。吉比鮮釀保冷袋可容納六入350ml或四入700ml瓶裝啤酒，承重可達8至10公斤。吉比鮮釀皮革開瓶器鑰匙環扣設計，方便隨身攜帶，皮革套件避免摩擦更添質感，送禮自用都適合。

「小麥酵母愛爾」啤酒是吉比鮮釀餐廳人氣酒款之一，帶著微微氣泡，獨特發酵風味，有著丁香和香蕉等水果的迷人香氣，酒精濃度 5.5%，苦度12，適合搭配沙拉、海鮮或雞肉等佐餐，與食物中相似的風味相輔相成，感受得到果香在口中味覺的變化，搭配一瓶啤酒佐餐，享受更加倍。

吉比鮮釀瓶裝啤酒採用瞬殺滅菌和高端封瓶技術，不但保留啤酒豐富風味還可避免變質，並可常溫保存，有效期限長達至12個月，購買多瓶囤在家也不怕喝不完。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康