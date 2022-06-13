無邊際泳池還能遠眺熱蘭遮城！台南安平福爾摩沙遊艇酒店將開幕
即將開幕的台南安平福爾摩沙遊艇酒店，不但是全台唯一、台南首間擁有遊艇碼頭的飯店，更擁有台南唯一的酒店高樓無邊際泳池，可遠眺水景灣與熱蘭遮城。福爾摩沙遊艇酒店提供6種房型、共237間客房及套房可供選擇，日前於深度旅遊電商平台KKday以大約2.6折進行獨家首賣，5天首賣期還沒結束，就已被搶購一空。
福爾摩沙遊艇酒店佔地3.3公頃、通過綠建築鑽石評選，座落於台南安平水景公園旁、緊鄰安平港水景灣，特別參與台南觀旅局規劃之重大建設「運河光流域」，打造全台唯一擁有遊艇碼頭的飯店。
由於飯店擁有專屬遊艇碼頭，除了能讓旅客體驗遊艇之外，也可提供結婚新人做為證婚場地，打造台南獨有的海上婚禮。新人可以舉辦以水景灣優美水域為背景的草坪婚禮，並乘坐遊艇出海浪漫證婚，就像義大利威尼斯運河，一直是全世界最浪漫、最多人訂情的城市，讓安平也有機會成為東方最多新人證婚的浪漫所在。
除專屬遊艇碼頭，福爾摩沙遊艇酒店還擁有台南唯一的酒店高樓無邊際泳池。住客可在躺椅上沐浴日光、眺望水景灣，或日落時分坐在水上酒吧小酌微醺，享受天際線與池畔融為一體的南國美景。
在三樓半的開放式休閒區，則提供舒活SPA水療池與三溫暖設施，包含烤箱、蒸氣室、冷霧室、冷熱池等，還有按摩池、水中健身池，讓每位賓客身心靈達到充分的放鬆。另有可容納1,000人的大型會展中心及多功能會議廳，彈性運用空間與完善的視聽設備，適合各種工商會議需求。
在餐飲方面，福爾摩沙遊艇酒店擁有廚藝精湛的團隊，由國宴總主廚領軍，與來自港台各地的星級主廚，供應各種饕客級的美食。「湖光中餐廳」推出招牌一鴨三吃、櫻桃鴨合菜、主廚私房菜及正宗港式點心。餐廳面臨水景灣，大片落地窗讓賓客在享用美饌之餘，同時飽覽水灣風光，是賓客不容錯過的味覺與視覺饗宴。
「威尼斯西餐廳」則推出南歐風格自助餐，主廚特別推薦極黑和牛牛肉湯、龍蝦風歐姆蛋、魚子醬溫泉蛋、黑松露炸薯條、鵝肝香柚沙垃等精選菜品。酒店鄰近安平港，自然少不了海鮮，主廚每日親自到安平漁港挑選新鮮漁獲，滿足饕客的味蕾。餐廳挑高空間，以大面積落地窗引進水景灣風光，展現水城威尼斯般的迷人風采，享用美食同時也享用窗外的水景與綠意。
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