全家「小小兵」集點加價購 全套9款公仔超萌 隨身風扇夏季必收

搶搭暑假強檔電影《小小兵2：格魯的崛起》即將掀起的黃色萌力旋風，全家便利商店宣布搶先推出小小兵「夏日大閱兵」集點加價購活動，自6月15日上午10點起至7月12日，集結人氣角色托托Tomy、凱文Kevin、史都華Stuart、蘿蔔Bob，搭配各種逗趣姿勢，除了特別推出9款造型動作超逗趣的「MEA小小兵系列」公仔，另有7項全新集點商品，包含療癒居家風格的公仔、抱枕玩偶；還有夏日外出必備的隨身風扇、收納袋等，不論是想在家避暑或出門在外都可輕鬆帶著走。

其中居家系列首推「小小兵翻轉玩偶」，方形抱枕只要拉開拉鍊翻轉後，就化身Bob&Tim玩偶，兼具實用性與趣味性；「小小兵搖擺掛鐘」絕對是粉絲必收藏，有趴在時鐘上的Bob，和隨著秒針左有擺動的Tim，堪稱最可愛組合。

外出系列則推薦2款夏天必備的造型風扇，分別為「小小兵迷你頸掛風扇」「小小兵超靜音隨身風扇」，皆有3段式調節風力功能，還可立在桌面上使用，走到哪吹到哪，是今年夏天不可或缺的隨身好物；同樣能隨身帶著走的還有「小小兵蛋型保溫杯」；而針對外出收納需求，則有2款「小小兵網格收納袋」，分別為大眼款與香蕉款，隨身掛耳與可折疊收納設計，不論是出外踏青或是上班族午餐時光攜帶，皆方便使用。