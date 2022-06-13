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全家「小小兵」集點加價購 全套9款公仔超萌 隨身風扇夏季必收

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
集點加價購外出系列則推薦2款夏天必備的造型風扇，還有能隨身帶著走的「小小兵蛋型保溫杯」，以及不論是出外踏青或是上班族午餐時光攜帶皆可使用的「小小兵網格收納袋」。圖／全家便利商店提供
集點加價購外出系列則推薦2款夏天必備的造型風扇，還有能隨身帶著走的「小小兵蛋型保溫杯」，以及不論是出外踏青或是上班族午餐時光攜帶皆可使用的「小小兵網格收納袋」。圖／全家便利商店提供

搶搭暑假強檔電影《小小兵2：格魯的崛起》即將掀起的黃色萌力旋風，全家便利商店宣布搶先推出小小兵「夏日大閱兵」集點加價購活動，自6月15日上午10點起至7月12日，集結人氣角色托托Tomy、凱文Kevin、史都華Stuart、蘿蔔Bob，搭配各種逗趣姿勢，除了特別推出9款造型動作超逗趣的「MEA小小兵系列」公仔，另有7項全新集點商品，包含療癒居家風格的公仔、抱枕玩偶；還有夏日外出必備的隨身風扇、收納袋等，不論是想在家避暑或出門在外都可輕鬆帶著走。

其中居家系列首推「小小兵翻轉玩偶」，方形抱枕只要拉開拉鍊翻轉後，就化身Bob&Tim玩偶，兼具實用性與趣味性；「小小兵搖擺掛鐘」絕對是粉絲必收藏，有趴在時鐘上的Bob，和隨著秒針左有擺動的Tim，堪稱最可愛組合。

外出系列則推薦2款夏天必備的造型風扇，分別為「小小兵迷你頸掛風扇」「小小兵超靜音隨身風扇」，皆有3段式調節風力功能，還可立在桌面上使用，走到哪吹到哪，是今年夏天不可或缺的隨身好物；同樣能隨身帶著走的還有「小小兵蛋型保溫杯」；而針對外出收納需求，則有2款「小小兵網格收納袋」，分別為大眼款與香蕉款，隨身掛耳與可折疊收納設計，不論是出外踏青或是上班族午餐時光攜帶，皆方便使用。

迎接炎熱夏季，全家針對咖啡饕客特別推出Let's Café夏季限定的極選冰咖啡，入口可感受柑橘香氣，中段則如巧克力般醇厚、圓潤滑順，清爽與濃郁風味兼具，且咖啡香氣延續性佳。再搭配4款全新「暢飲海洋杯」杯身，涼感體驗加倍。自6月15日至6月28日止，大杯極選冰美式會員嘗鮮價39元，大杯極選冰拿鐵會員嘗鮮價也只需49元。

Let's Café於6/15起正式推出夏季限定的「極選冰咖啡」，搭配4款全新「暢飲海洋杯」杯身，涼感體驗加倍。圖／全家便利商店提供
Let's Café於6/15起正式推出夏季限定的「極選冰咖啡」，搭配4款全新「暢飲海洋杯」杯身，涼感體驗加倍。圖／全家便利商店提供
黃色萌力進攻全家，6月15日起正式推出「夏日大閱兵」集點加價購活動，共有7項全新集點商品準備收服粉絲圖／全家便利商店提供
黃色萌力進攻全家，6月15日起正式推出「夏日大閱兵」集點加價購活動，共有7項全新集點商品準備收服粉絲圖／全家便利商店提供
全家本次集點活動特別推出「MEA小小兵系列」9款公仔，「小小兵搖擺掛鐘」還有趴在時鐘上的Bob，和隨著秒針左有擺動的Tim，堪稱最可愛組合。圖／全家便利商店提供
全家本次集點活動特別推出「MEA小小兵系列」9款公仔，「小小兵搖擺掛鐘」還有趴在時鐘上的Bob，和隨著秒針左有擺動的Tim，堪稱最可愛組合。圖／全家便利商店提供
小小兵迷你頸掛風扇，400點+499元可入手。圖／全家便利商店提供
小小兵迷你頸掛風扇，400點+499元可入手。圖／全家便利商店提供
夏季必備隨身降溫法寶，小小兵隨身風扇系列實用推薦。圖／全家便利商店提供
夏季必備隨身降溫法寶，小小兵隨身風扇系列實用推薦。圖／全家便利商店提供

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