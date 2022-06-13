給了考古題還死當？國際上農業非關稅貿易障礙很頻繁

中國大陸今天起禁止我國石斑魚外銷大陸，農業界人士認為，兩岸未有善意互動，才是這幾年農產貿易僵局未解的原因；國際貿易上，非關稅障礙很頻繁，提出改善之道，盡速解決，不需要擴大解讀，別給了考古題還死當。

石斑魚事件餘波盪漾，貿易商表示，國際上類似的事件很頻繁，特別是中國大陸早就取消台灣農產品的綠色通關，我國早該心裡有底；大陸曾拒買澳洲龍蝦、紅酒，也曾提高美國櫻桃關稅；當年，韓國也改變芒果用藥讓我國芒果外銷時一度困擾；還有，我國外銷紐西蘭的荔枝被發現有活蟲，至今紐國都未重新允許台灣荔枝輸入，紐西蘭是個對農產品進出口極為嚴格的國家，這些例子各國都有，檢討改進才能解決問題。

農委會前主委陳保基表示，農產品的檢疫和檢驗是國際貿易的措施，各國經常會有退運、銷燬、暫停進口來強化農產品的邊境管理；從鳳梨、蓮霧、釋迦到石斑魚都是暫停進口，農委會的反應都一樣，就像給學生考古題，都寫一樣錯的答案，當然還是死當。

他說，石斑魚產業有很多要做，若想賣東西給對方，就要提出改善措施，而不是一開始就謾罵； 當年美國蘋果有蠹蛾，我方也以暫停進口要求美方改善，日本的草莓今年多批農藥超標，我們也是加強檢驗，如沒改善會暫停進口到改善為止，日本也同樣銷毀，日方也未因此質疑我國；如果政府還想幫農民解決困難，應該提出改善措施，和中國諮商，解除暫停進口才是正途。

某漁業界大老直言，事情已經發生，魚價相對低點的時候，就是冷凍石斑進貨的時機，但延養凍存時間長達一年半、兩年，魚價勢必要跌，不可能因為冷凍進貨，就把石斑魚價維持在這裡，延養只是魚價下跌的速度減緩。

他表示，若談外銷，要跟中國大陸相比，相對有利益的地方，外銷市場才會出現；他舉例，日本是世界魚價最貴的地方，為何過去十幾二十年沒有人去開發日本市場？就是因為相對利益跟大陸比，有沒有賺，必須魚價要跌到一定程度，銷售實績才會出現；聽起來政府想要撐住魚價，這樣問題會拖很久。