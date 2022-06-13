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六月新娘童話之戀！小王子玫瑰 唐老鴨腳丫婚戒超可愛

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
K.UNO推出以唐老鴨「腳丫」與「屁股」為設計元素的結婚套戒、時尚珠寶和旅行用珠寶盒。圖／K.UNO提供
K.UNO推出以唐老鴨「腳丫」與「屁股」為設計元素的結婚套戒、時尚珠寶和旅行用珠寶盒。圖／K.UNO提供

六月是求婚季。相信「每件珠寶的誕生，都是為了紀念一件有意義的事」的台灣珠寶設計師林曉同，此次以世界名著《小王子》為創作靈感，推出全新「我的玫瑰」系列，以玫瑰金打造的層層花瓣簇擁主鑽，似深情包覆真心，猶如星球上那朵細心灌溉，唯一而備受呵護的玫瑰，詮釋情人間獨一無二的深情。系列作品共推出鍊墜與鑽戒兩種品項，以極簡輪廓與線條感為兩人的重要時刻注入深刻情感意涵。

日系珠寶品牌K.UNO則以六月壽星、迪士尼大明星「唐老鴨」為主角，以可愛呆萌的「腳丫」與「屁股」為設計元素，推出結婚套戒、時尚珠寶和旅行用珠寶盒。Happy Step訂婚鑽戒以唐老鴨的腳丫支撐主鑽，結婚對戒則是在簡約的外側方圓形戒指上裝飾唐老鴨腳印，俏皮可愛。而Shake Your Hips鍊墜則是唐老鴨毛茸茸的胖屁股，還會隨身體動作扭動搖擺，十分逗趣。同時上市的Donald / Travel Jewelry Case旅行珠寶盒，上面裝飾漫畫風圖案唐老鴨，採用沈穩的霧面藍色，可收納項鍊、戒指、耳環等。品牌並自即日起至6月30日新品上市活動期間，全面商品提供5%OFF優惠折扣，立約下定套戒即可升等8%OFF，再贈復古巴洛克湯匙組。

林曉同珠寶「我的玫瑰」鍊墜，11萬1,000元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶「我的玫瑰」鍊墜，11萬1,000元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶推出以小王子童話為靈感的「我的玫瑰」珠寶。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶推出以小王子童話為靈感的「我的玫瑰」珠寶。圖／林曉同珠寶提供
K.UNO Shake Your Hips時尚珠寶項鍊，價格店洽。圖／K.UNO提供
K.UNO Shake Your Hips時尚珠寶項鍊，價格店洽。圖／K.UNO提供
Happy Step訂婚鑽戒，價格店洽。圖／K.UNO提供
Happy Step訂婚鑽戒，價格店洽。圖／K.UNO提供
K.UNO Donald / Travel Jewelry Case旅行珠寶盒，價格店洽。圖／K.UNO提供
K.UNO Donald / Travel Jewelry Case旅行珠寶盒，價格店洽。圖／K.UNO提供
Happy Step結婚對戒，價格店洽。圖／K.UNO提供
Happy Step結婚對戒，價格店洽。圖／K.UNO提供
K.UNO推出以唐老鴨「腳丫」與「屁股」為設計元素的結婚套戒、時尚珠寶和旅行用珠寶盒。圖／K.UNO提供
K.UNO推出以唐老鴨「腳丫」與「屁股」為設計元素的結婚套戒、時尚珠寶和旅行用珠寶盒。圖／K.UNO提供
林曉同珠寶「我的玫瑰」求婚戒，15萬4,000元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶「我的玫瑰」求婚戒，15萬4,000元起。圖／林曉同珠寶提供

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