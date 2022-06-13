快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Stayreal讓你把Basquiat畫作穿上身 呈現藝術感日常搭配

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Stayreal在15周年的此刻，推出與Basquiat聯名系列。圖／Stayreal提供
Stayreal在15周年的此刻，推出與Basquiat聯名系列。圖／Stayreal提供

過去這一年可以說是已故藝術家Basquiat被討論最熱烈的時期，從UNIQLO、周杰倫到Tiffany、碧昂絲等，都與和有所連結；更別說，其畫作在拍賣會更是屢創新高價。而由五月天阿信創立的潮流品牌Stayreal也在15周年的此刻，推出與Basquiat聯名系列，透過在T恤、配件上的呈現，重新感受創作的活力。

這次Stayreal將Basquiat辨識度高的圖案透過各種創意，融入在日常衣著與單品配件中，利用簡單設計，創造出多元化的穿搭情境。像是以畫作為主題創作的T恤及襯衫、異材質拼接的牛仔紗裙、融入《Beat-Bop》作品的黑白線條拖鞋、或是把整支傘變成畫布…等。阿信也覺得「藝術就像做夢一樣，所有腦海中奇妙的想法都能透過各種方式呈現，希望每個人都有機會能感受藝術帶來的美好想像。」所以，如同Basquiat所繪製的小恐龍，就以電繡方式出現於T恤、知名的無題骷顱頭圖騰，也被Stayreal擷取運用在黑色服裝，為日常穿搭帶來最具藝術感的氣息。

Basquiat小恐龍電繡T恤1,280元。圖／Stayreal提供
Basquiat小恐龍電繡T恤1,280元。圖／Stayreal提供

聊到藝術家聯名，潮牌AAPE BY *A BATHING APE®（AAPE）也選在品牌創立10周年時，與JUMPING LOMO合作，推出系列T恤。此次跨界，JUMPING LOMO把著名的馬雅文明圖騰「可愛化」，所以能見到納斯卡魚、鳥等野生動物以及不同植物的抽象畫，再融入設計的色彩鮮明的印花圖案，帶出魔幻風格。因此，T恤便以黑、白兩色作為底色，最能凸顯JUMPING LOMO所設計的特色。

Basquiat小恐龍短袖襯衫2,080元。圖／Stayreal提供
Basquiat小恐龍短袖襯衫2,080元。圖／Stayreal提供

Basquiat王冠牛仔漁夫帽1,280元。圖／Stayreal提供
Basquiat王冠牛仔漁夫帽1,280元。圖／Stayreal提供

Basquiat王冠信念T恤1,280元。圖／Stayreal提供
Basquiat王冠信念T恤1,280元。圖／Stayreal提供

Basquiat牛仔紗裙2,480元。圖／Stayreal提供
Basquiat牛仔紗裙2,480元。圖／Stayreal提供

巴斯奇亞小恐龍帆布包1,280元。圖／Stayreal提供
巴斯奇亞小恐龍帆布包1,280元。圖／Stayreal提供

AAPE x JUMPING LOMO聯名T恤2,539元。圖／I.T提供
AAPE x JUMPING LOMO聯名T恤2,539元。圖／I.T提供

AAPE x JUMPING LOMO聯名T恤2,539元。圖／I.T提供
AAPE x JUMPING LOMO聯名T恤2,539元。圖／I.T提供

藝術家 品牌

延伸閱讀

阿信520宣布喜訊！無預警釋新歌試聽 粉絲：歸剛耶

薯條缺貨網哀號 五月天阿信大崩潰訴心聲

女星被虧只有2歲 五月天阿信罕現身只說1句話

阿信自爆與確診者接觸過 長度無所遁形曝光了

相關新聞

超美感禪意竹林庭院！法國26坪天井楓葉之居

誰說天井庭院要非得大坪數的「大戶人家」才能擁有？法國建築事務所 OverCode architecture urbanisme 在此案獨棟住宅以簡約素雅風格作為主軸，再輔以落地窗與天井「雙庭院」的搭配，打造絕佳採光的質感住家！

令人羨慕的大長腿+腹肌 木村光希IG曬比基尼辣照

夏季悶熱高溫，總讓人想趁著假期衝到海邊消暑、享受悠閒時光，雖然全球旅遊業因為疫情緣故還沒有正式全面恢復到以往的熱絡光景，...

夢幻繽紛馬卡龍系隨身小物！太可愛只能包色了

端午過後炎熱的夏季就要到來，不妨用輕柔的馬可龍色調來為視覺降溫吧！法國精品都彭（S.T. Dupont）推出夏日新品，包...

六福推「我補助，您來住」優惠 最高現賺5,700元

2022年新版國旅補助擬於7月15日上路，六福（2705）即日起搶先推出「我補助，您來住」活動，讓民眾不用等，立刻出遊就...

滿額送小籠包、折價券！文青湯包「古北饕」展新店

歷經2個月的試營運，文青系湯包店「古北饕」旗艦店現已於華山文創園區週邊正式開幕。店內空間以老宅翻修的歲月痕跡為基礎，並提...

關西六福莊、六福萬怡送好康 疫苗打3劑最高現賺5,700

2022年新版國旅補助擬於7月15日上路，提前搶攻國旅安心旅遊補助商機，六福旅遊集團旗下的關西六福莊與台北六福萬怡酒店，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。