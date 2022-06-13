Stayreal讓你把Basquiat畫作穿上身 呈現藝術感日常搭配

過去這一年可以說是已故藝術家Basquiat被討論最熱烈的時期，從UNIQLO、周杰倫到Tiffany、碧昂絲等，都與和有所連結；更別說，其畫作在拍賣會更是屢創新高價。而由五月天阿信創立的潮流品牌Stayreal也在15周年的此刻，推出與Basquiat聯名系列，透過在T恤、配件上的呈現，重新感受創作的活力。

這次Stayreal將Basquiat辨識度高的圖案透過各種創意，融入在日常衣著與單品配件中，利用簡單設計，創造出多元化的穿搭情境。像是以畫作為主題創作的T恤及襯衫、異材質拼接的牛仔紗裙、融入《Beat-Bop》作品的黑白線條拖鞋、或是把整支傘變成畫布…等。阿信也覺得「藝術就像做夢一樣，所有腦海中奇妙的想法都能透過各種方式呈現，希望每個人都有機會能感受藝術帶來的美好想像。」所以，如同Basquiat所繪製的小恐龍，就以電繡方式出現於T恤、知名的無題骷顱頭圖騰，也被Stayreal擷取運用在黑色服裝，為日常穿搭帶來最具藝術感的氣息。

Basquiat小恐龍電繡T恤1,280元。圖／Stayreal提供

聊到藝術家聯名，潮牌AAPE BY *A BATHING APE®（AAPE）也選在品牌創立10周年時，與JUMPING LOMO合作，推出系列T恤。此次跨界，JUMPING LOMO把著名的馬雅文明圖騰「可愛化」，所以能見到納斯卡魚、鳥等野生動物以及不同植物的抽象畫，再融入設計的色彩鮮明的印花圖案，帶出魔幻風格。因此，T恤便以黑、白兩色作為底色，最能凸顯JUMPING LOMO所設計的特色。

Basquiat小恐龍短袖襯衫2,080元。圖／Stayreal提供

Basquiat王冠牛仔漁夫帽1,280元。圖／Stayreal提供

Basquiat王冠信念T恤1,280元。圖／Stayreal提供

Basquiat牛仔紗裙2,480元。圖／Stayreal提供

巴斯奇亞小恐龍帆布包1,280元。圖／Stayreal提供

AAPE x JUMPING LOMO聯名T恤2,539元。圖／I.T提供