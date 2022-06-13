快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍色大門、返校雙CP合體金穗獎 卡地亞、CHAUMET助搶鏡

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
陳柏霖、桂綸鎂、王淨和曾敬驊出席金穗獎擔任頒獎嘉賓。圖／摘自IG
陳柏霖、桂綸鎂、王淨和曾敬驊出席金穗獎擔任頒獎嘉賓。圖／摘自IG

旨在鼓勵新銳創作者的第44屆金穗獎日前圓滿落幕，除了有陳柏霖和桂綸鎂這對「藍色大門」的經典螢幕情侶擔任頒獎嘉賓、現身力挺，因為演出「返校」而成為新一代螢幕情侶的王淨和曾敬驊也合體現身，為才華洋溢的電影新世代工作者獻上祝福。

身穿一身漸層粉色洋裝，展現柔美氣質的「學姊」王淨，配戴了法國皇室珠寶品牌CHAUMET的鑽石耳環和手鍊，優雅如水滴般的梨形圖案組成Joséphine Aigrettes系列珠寶，手鍊捕捉水花四濺的璀璨瞬間，耳環的梨形鑽石如水珠欲滴，優雅地為整體裝扮畫龍點睛。曾敬驊則是以卡地亞（CARTIER）經典的Juste un clou釘子系列白K金戒指和手環，襯托皮衣外套和印花襯衫，為細節注入充滿個性的搖滾魅力。

曾敬驊配戴卡地亞珠寶出席金穗獎頒獎典禮。圖／摘自IG @jhtseng13
曾敬驊配戴卡地亞珠寶出席金穗獎頒獎典禮。圖／摘自IG @jhtseng13
王淨配戴CHAUMET珠寶出席金穗獎頒獎典禮。圖／摘自IG @_ginglebellaaa
王淨配戴CHAUMET珠寶出席金穗獎頒獎典禮。圖／摘自IG @_ginglebellaaa
王淨配戴CHAUMET珠寶出席金穗獎頒獎典禮。圖／摘自IG @_ginglebellaaa
王淨配戴CHAUMET珠寶出席金穗獎頒獎典禮。圖／摘自IG @_ginglebellaaa
陳柏霖與桂綸鎂出席金穗獎頒獎典禮。圖／摘自IG @bolinchen
陳柏霖與桂綸鎂出席金穗獎頒獎典禮。圖／摘自IG @bolinchen
曾敬驊配戴的卡地亞Juste un clou白K金經典款手環，23萬7,000元。圖／卡地亞提供
曾敬驊配戴的卡地亞Juste un clou白K金經典款手環，23萬7,000元。圖／卡地亞提供
曾敬驊配戴的卡地亞Juste un clou白K金經典款手環，23萬7,000元。圖／卡地亞提供
曾敬驊配戴的卡地亞Juste un clou白K金經典款手環，23萬7,000元。圖／卡地亞提供
曾敬驊配戴卡地亞珠寶出席金穗獎頒獎典禮。圖／摘自IG @jhtseng13
曾敬驊配戴卡地亞珠寶出席金穗獎頒獎典禮。圖／摘自IG @jhtseng13
王淨配戴CHAUMET珠寶出席金穗獎頒獎典禮。圖／摘自IG @_ginglebellaaa
王淨配戴CHAUMET珠寶出席金穗獎頒獎典禮。圖／摘自IG @_ginglebellaaa
曾敬驊配戴卡地亞珠寶出席金穗獎頒獎典禮。圖／摘自IG @jhtseng13
曾敬驊配戴卡地亞珠寶出席金穗獎頒獎典禮。圖／摘自IG @jhtseng13
曾敬驊配戴的卡地亞Juste un clou白K金寬版戒指，79,000元。圖／卡地亞提供
曾敬驊配戴的卡地亞Juste un clou白K金寬版戒指，79,000元。圖／卡地亞提供
王淨配戴的CHAUMET Joséphine Aigrette Impériale手鍊，18K白金鋪鑲明亮式切割鑽石，175萬6,000元。圖／CHAUMET提供
王淨配戴的CHAUMET Joséphine Aigrette Impériale手鍊，18K白金鋪鑲明亮式切割鑽石，175萬6,000元。圖／CHAUMET提供
王淨配戴的CHAUMET Joséphine Aigrettes耳環，18K白金鑲嵌2顆各重約1克拉的梨形鑽石和多顆明亮式切割鑽石，125萬8,000元。圖／CHAUMET提供
王淨配戴的CHAUMET Joséphine Aigrettes耳環，18K白金鑲嵌2顆各重約1克拉的梨形鑽石和多顆明亮式切割鑽石，125萬8,000元。圖／CHAUMET提供

鑽石 情侶 珠寶

延伸閱讀

王淨自曝情變真相 竟嚷著要息影

戴耳環「差點原地去世」 她嚇曝經驗：眼前發黑、冒冷汗、呼吸困難

獨／「小王淨」遭前經紀詐騙　和劉冠廷茶品廣告做白工

金穗典禮有看頭 桂綸鎂、陳柏霖合體林柏宏評審兼頒獎

相關新聞

超美感禪意竹林庭院！法國26坪天井楓葉之居

誰說天井庭院要非得大坪數的「大戶人家」才能擁有？法國建築事務所 OverCode architecture urbanisme 在此案獨棟住宅以簡約素雅風格作為主軸，再輔以落地窗與天井「雙庭院」的搭配，打造絕佳採光的質感住家！

令人羨慕的大長腿+腹肌 木村光希IG曬比基尼辣照

夏季悶熱高溫，總讓人想趁著假期衝到海邊消暑、享受悠閒時光，雖然全球旅遊業因為疫情緣故還沒有正式全面恢復到以往的熱絡光景，...

夢幻繽紛馬卡龍系隨身小物！太可愛只能包色了

端午過後炎熱的夏季就要到來，不妨用輕柔的馬可龍色調來為視覺降溫吧！法國精品都彭（S.T. Dupont）推出夏日新品，包...

六福推「我補助，您來住」優惠 最高現賺5,700元

2022年新版國旅補助擬於7月15日上路，六福（2705）即日起搶先推出「我補助，您來住」活動，讓民眾不用等，立刻出遊就...

滿額送小籠包、折價券！文青湯包「古北饕」展新店

歷經2個月的試營運，文青系湯包店「古北饕」旗艦店現已於華山文創園區週邊正式開幕。店內空間以老宅翻修的歲月痕跡為基礎，並提...

關西六福莊、六福萬怡送好康 疫苗打3劑最高現賺5,700

2022年新版國旅補助擬於7月15日上路，提前搶攻國旅安心旅遊補助商機，六福旅遊集團旗下的關西六福莊與台北六福萬怡酒店，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。