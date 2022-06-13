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藍色大門、返校雙CP合體金穗獎 卡地亞、CHAUMET助搶鏡
旨在鼓勵新銳創作者的第44屆金穗獎日前圓滿落幕，除了有陳柏霖和桂綸鎂這對「藍色大門」的經典螢幕情侶擔任頒獎嘉賓、現身力挺，因為演出「返校」而成為新一代螢幕情侶的王淨和曾敬驊也合體現身，為才華洋溢的電影新世代工作者獻上祝福。
身穿一身漸層粉色洋裝，展現柔美氣質的「學姊」王淨，配戴了法國皇室珠寶品牌CHAUMET的鑽石耳環和手鍊，優雅如水滴般的梨形圖案組成Joséphine Aigrettes系列珠寶，手鍊捕捉水花四濺的璀璨瞬間，耳環的梨形鑽石如水珠欲滴，優雅地為整體裝扮畫龍點睛。曾敬驊則是以卡地亞（CARTIER）經典的Juste un clou釘子系列白K金戒指和手環，襯托皮衣外套和印花襯衫，為細節注入充滿個性的搖滾魅力。
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