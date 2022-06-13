藍色大門、返校雙CP合體金穗獎 卡地亞、CHAUMET助搶鏡

旨在鼓勵新銳創作者的第44屆金穗獎日前圓滿落幕，除了有陳柏霖和桂綸鎂這對「藍色大門」的經典螢幕情侶擔任頒獎嘉賓、現身力挺，因為演出「返校」而成為新一代螢幕情侶的王淨和曾敬驊也合體現身，為才華洋溢的電影新世代工作者獻上祝福。

身穿一身漸層粉色洋裝，展現柔美氣質的「學姊」王淨，配戴了法國皇室珠寶品牌CHAUMET的鑽石耳環和手鍊，優雅如水滴般的梨形圖案組成Joséphine Aigrettes系列珠寶，手鍊捕捉水花四濺的璀璨瞬間，耳環的梨形鑽石如水珠欲滴，優雅地為整體裝扮畫龍點睛。曾敬驊則是以卡地亞（CARTIER）經典的Juste un clou釘子系列白K金戒指和手環，襯托皮衣外套和印花襯衫，為細節注入充滿個性的搖滾魅力。 曾敬驊配戴卡地亞珠寶出席金穗獎頒獎典禮。圖／摘自IG @jhtseng13 王淨配戴CHAUMET珠寶出席金穗獎頒獎典禮。圖／摘自IG @_ginglebellaaa 王淨配戴CHAUMET珠寶出席金穗獎頒獎典禮。圖／摘自IG @_ginglebellaaa 陳柏霖與桂綸鎂出席金穗獎頒獎典禮。圖／摘自IG @bolinchen 曾敬驊配戴的卡地亞Juste un clou白K金經典款手環，23萬7,000元。圖／卡地亞提供 曾敬驊配戴的卡地亞Juste un clou白K金經典款手環，23萬7,000元。圖／卡地亞提供 曾敬驊配戴卡地亞珠寶出席金穗獎頒獎典禮。圖／摘自IG @jhtseng13 王淨配戴CHAUMET珠寶出席金穗獎頒獎典禮。圖／摘自IG @_ginglebellaaa 曾敬驊配戴卡地亞珠寶出席金穗獎頒獎典禮。圖／摘自IG @jhtseng13 曾敬驊配戴的卡地亞Juste un clou白K金寬版戒指，79,000元。圖／卡地亞提供 王淨配戴的CHAUMET Joséphine Aigrette Impériale手鍊，18K白金鋪鑲明亮式切割鑽石，175萬6,000元。圖／CHAUMET提供 王淨配戴的CHAUMET Joséphine Aigrettes耳環，18K白金鑲嵌2顆各重約1克拉的梨形鑽石和多顆明亮式切割鑽石，125萬8,000元。圖／CHAUMET提供